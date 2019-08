Le migliori app per foto perfette dei tramonti estivi

Fissare per sempre il momento prima che il sole scivoli oltre l’orizzonte prima col pensiero e poi con lo scatto perfetto realizzato con lo smartphone: per riuscire nell’impresa, sono necessarie le migliori app per catturare i tramonti estivi.

Se voltandosi verso Ovest, oltre a pensieri malinconici e speranze, si sente la necessità di catturare il sole al tramonto con la propria fotocamera e di farlo bene, allora è necessario consultare questa lista che rappresenta un punto di partenza interessante per sperimentare le basi della fotografia con iPhone.

Si incomincia con Camera +2, per donare risalto alle proprie foto. Tra le più potenti sul mercato, è veloce e offre a chi scatta la possibilità di utilizzare controlli manuali avanzati, acquisire file RAW per ottenere l’immagine scattata dal sensore al suo massimo livello di precisione e la massima flessibilità durante l’editing. Si acquista 4,49 euro sullo Store.

Con Photo Pills, invece, si può catturare momenti unici scegliendo la posizione in cui vedere il Sole, la Luna e la via Lattea, pianificando qualsiasi scatto in ogni luogo della terra, preparando la foto prima dello scatto per ottenere la composizione perfetta. Per fotografi esperti, ma anche per utenti alle prime armi, PhotoPills si acquista sullo Store a 10,99 euro.

Per avere un editor di foto gratuito, potente e intuitivo bisogna scegliere Adobe Photoshop Ligtroom: oltre alle grandi possibilità di editing foto, offre funzioni interessanti come la rimozione della foschia ed esercitazioni interattive per migliorare la propria tecnica e imparare da colleghi fotografi. L’app è gratuita sullo Store e offre acquisti in-app.

Creare con pochi tap un effetto vintage, utilizzare filtri, aggiungere romantici effetti luminosi o – per veri nostalgici dei rullini – la data sulla fotografia è possibile con una sola app: Lomograph di Super Basic. Gratuita sullo Store, offre acquisti in-app.

Enlight offre funzioni avanzate, come curve di tonalità, impostazioni predefinite personalizzate e filtri personalizzabili, per immagini perfette, a colori o in bianco e nero, o, ancora, con effetti artistici davvero interessanti. Enlight si acquista sullo Store a 4,49 euro.

Reflex Camera è l’app made in Italy completa per Foto e Video con controlli manuali, editor avanzato e 160 filtri professionali, con cui scattare e riprendere immagini spettacolari anche di notte, sfruttando al massimo la fotocamera del proprio dispositivo. L’app si acquista sullo Store a 0,99 euro.

VSCO è l’app per chi vuole ricreare i look delle pellicole vintage di Kodak, Fuji, Agfa e avere la possibilità di modificare con 10 preset, confrontare il risultato finale e utilizzare strumenti di editing di base efficaci. L’app VSCO, perfetta per i creativi, è gratuita sullo Store e offre acquisti in-app e la possibilità di un abbonamento annuale.