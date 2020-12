AppleCare+ per AirPods Max è più conveniente che cambiare batteria

Per chi sta pensando di comprare le prime cuffie Apple AirPods Max occorre tenere presente che cambiare batteria fuori dalla garanzia legale, quindi in Italia e in Europa dopo due anni dall’acquisto, è un intervento che costa 85 euro: un prezzo piuttosto elevato, anche se non esorbitante, ma che rende conveniente l’acquisto dell’estensione di garanzia AppleCare+, che per le cuffie costa 59 euro.

Subito dopo l’introduzione delle sue prime cuffie a marchio Apple, la società ha aggiornato la pagina di supporto con i costi degli interventi fuori garanzia. Qui Cupertino spiega che la sostituzione gratuita della batteria si ottiene solo quando l’accumulatore presenta dei difetti entro il periodo di garanzia legale. La sostituzione gratuita non è naturalmente prevista nel caso di usura dovuta al normale utilizzo del dispositivo. Così fuori dal periodo di due anni di garanzia legale, per Apple AirPods Max cambiare batteria costa 85 euro.

Tenendo presente che l’estensione di garanzia AppleCare+ è proposto a solamente 59 euro e che sottoscrivendola la sostituzione della batteria si ottiene gratis, sempre e solo in caso di difetto, conviene prendere in considerazione l’acquisto della garanzia supplementare di Apple.

Ricordiamo inoltre che AppleCare+ include anche la copertura per due danni accidentali nel periodo di 12 mesi. In questo caso l’utente deve pagare un costo addizionale di 29 euro per intervento, un prezzo irrisorio tenendo conto dell’elevato prezzo di vendita delle cuffie, un’altra valida ragione che rende ancora più conveniente stipulare AppleCare per AirPods Max.

Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove cuffie Apple AirPods Max è in questo articolo di macitynet. Possono essere acquistate sul sito web Apple Store online al prezzo di 629 euro IVA inclusa: le spedizioni degli AirPods Max inizieranno martedì 15 dicembre ma il sistema di Apple indica già che le prime consegne per tutte le colorazioni sono slittate ai primi giorni di gennaio per l’elevata richiesta.