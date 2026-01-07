Apple Home Key: cos’è e come funziona Chiave di Casa in Italia

Quando si parla di “chiavi digitali”, la domanda corretta non è se sia comodo, ma cosa succede se perdete il telefono o se qualcuno prova a clonare l’accesso. Qui Apple gioca su più livelli:

La chiave resta sul dispositivo. Nella documentazione di Apple per le “Keys in Apple Wallet” si parla di chiavi conservate localmente su iPhone o Apple Watch e non memorizzate sui server Apple. Questo riduce la superficie d’attacco legata a copie lato cloud.

Modalità rapida o autenticazione: scegliete voi il compromesso. Se volete la massima praticità, abilitate la Modalità rapida; se preferite una barriera in più, potete imporre Face ID/Touch ID o codice: la scelta è esplicita durante la configurazione in Casa.

Power Reserve: funziona anche con iPhone scarico (per alcune ore). È un dettaglio che cambia l’esperienza reale: Apple indica che l’accesso può restare disponibile anche quando l’iPhone ha bisogno di essere ricaricato (entro un limite di tempo). Non è “magia”, è progettazione: la chiave resta usabile in emergenza senza dover sbloccare tutto il telefono.

Gestione ospiti e revoche. A differenza di una chiave fisica (che se la prestate, spesso “sparisce” dal vostro controllo), con Casa potete condividere accesso e, quando serve, revocarlo. In alcune serrature potete anche creare codici temporanei per ospiti direttamente dall’ecosistema.

Home Key e Ultra Wideband (UWB): che ruolo gioca davvero

Quando si parla di accesso “senza chiavi” con iPhone, spesso entra in gioco anche l’Ultra Wideband (UWB), la tecnologia radio a corto raggio introdotta da Apple con il chip U1. È importante però chiarire un punto: Home Key non richiede UWB per funzionare.

Come funziona Home Key oggi

Nell’implementazione attuale, Home Key si basa principalmente su NFC. Avvicinate iPhone o Apple Watch alla serratura e la chiave digitale in Wallet viene letta, proprio come avviene con Apple Pay. Questo garantisce compatibilità ampia e comportamento prevedibile, indipendente dalla posizione precisa del dispositivo.

Dove entra in gioco UWB

UWB diventa interessante quando i produttori iniziano a parlare di sblocco “a mani libere”: la porta si apre automaticamente quando vi avvicinate, senza dover appoggiare fisicamente il telefono alla serratura. In questo scenario, UWB permette una misurazione molto precisa della distanza e della direzione, riducendo i falsi positivi rispetto a Bluetooth o NFC.

Apple ha già adottato UWB per funzioni simili (come l’accesso alle auto compatibili in Wallet), e alcuni produttori di serrature hanno annunciato modelli futuri che combinano Home Key e UWB per offrire sia il “tap to unlock” sia l’accesso automatico.

Situazione reale nel 2026

Nel mercato italiano, le serrature Home Key effettivamente disponibili oggi utilizzano NFC come metodo principale. I modelli con supporto UWB come Aqara 400 sono stati annunciati e mostrati in anteprima, ma rappresentano ancora una evoluzione futura dell’esperienza Home Key, non lo standard attuale.

In sintesi: UWB non è necessario per usare Home Key, ma è una delle tecnologie chiave che potrebbero renderla più “invisibile” e automatica nei prossimi anni.