Aqara, in europa la presa a muro smart H2 EU

Aqara, azienda specializzata in soluzioni smart per la casa, ha annunciato la disponibilità della presa a muro H2 EU, ampliando la sua gamma di prodotti per la gestione energetica nel mercato europeo.

Questa presa a muro intelligente da 16A di tipo F (Schuko) consente ai proprietari di casa di automatizzare e controllare a distanza gli elettrodomestici e i dispositivi, promettendo comodità ed efficienza energetica.

La presa a muro H2 EU di Aqara offre le tecnologie “smart” direttamente nella parete, una soluzione completa ed esteticamente piacevole senza sacrificare la connettività e la funzionalità. Compatibile con le più diffuse piastre a muro da 55 mm, come la gamma Merten System M di Schneider, la presa è versatile e può essere utilizzata sia in configurazioni singole che multi-collegamento.

Basata sul protocollo Zigbee 3.0, la presa a muro H2 EU supporta il Matter-over-Bridge, garantendo l’integrazione locale con un’ampia gamma di piattaforme per la casa smart, tra cui Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Homey e altre ancora tramite un hub Aqara compatibile.

Inoltre, come ripetitore di rete Zigbee, questa presa (qui i dettagli) aumenta la portata e l’affidabilità della rete domestica intelligente dell’utente.

Avanzate funzionalità di automazione sono un punto di forza di questa presa a muro. Attraverso l’app Aqara Home, gli utenti possono creare automazioni attivate dallo stato di alimentazione del dispositivo collegato. Sia che si tratti di abbassare le luci quando si accende il televisore o di ricevere una notifica al completamento dei cicli di lavaggio, la presa smart è indicata come in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti.

La presa a muro H2 EU fornisce dati cronologici e in tempo reale sui consumi energetici; con i report energetici che è possibile ottenere dall’app Aqara Home, è possibile individuare sprechi di energia in casa e modificare le abitudini di utilizzo per risparmiare sulla bolletta elettrica.

Altre caratteristiche da segnalare sono le impostazioni personalizzate di limitazione della potenza, la protezione di ricarica che evita il sovraccarico della batteria, la funzione di memoria spenta e un indicatore LED configurabile per ridurre al minimo l’inquinamento luminoso di notte.

La presa a muro H2 EU sarà disponibile in negozi e online su Amazon a partire dal 30 maggio 2024. Il costo non è stato comunicato.

