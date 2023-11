DJI Mini 2 SE in sconto Black Friday a 299 euro

DJI lo ha svelato ormai qualche mese fa, ma il Mini 2 SE è ancora uno dei droni più validi se si sceglie di pilotare un drone senza patentino. L’ultima aggiunta alla famiglia di droni SE, mantenendo il peso al di sotto dei 249 grammi e introducendo significativi miglioramenti nelle prestazioni di volo, nella trasmissione delle immagini e nelle caratteristiche rispetto al suo predecessore, è una scelta obbligata, ancor di più a 299 euro.

Il DJI Mini 2 SE, rilasciato il 22 marzo 2023, è un drone incredibilmente portatile, pesante meno di 249 grammi e non richiede licenza in molte parti del mondo. La fotocamera CMOS da 1/2,3 pollici è in grado di registrare video in risoluzione 2,7K e scattare foto da 12 MP.

Il drone può rimanere in volo per 31 minuti e offre una trasmissione video HD fino a 10 km. Le funzionalità intelligenti di controllo del volo, come decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e ritorno automatico a casa (RTH), sono tutte presenti. Modalità di scatto avanzate come QuickShots e Panorama consentono anche ai principianti di esplorare la fotografia creativa.

Rispetto al suo predecessore, il drone presenta il nuovo radiocomando RC-N1, simile a quello del Mini 2. Esteticamente, il drone è quasi identico al modello precedente e al Mini 2, ma quest’ultimo offre una registrazione fino a 4K, mentre il SE 2 si ferma a 2,7K.

Il DJI Mini 2 SE aveva un prezzo di listino di 389 per il pacchetto base, ma per il Black Friday scende a 299 euro collocandosi come l’equilibrio perfetto tra facilità d’uso, affidabilità e convenienza, secondo quanto sottolineato da DJI.

Il drone è disponibile al prezzo scontato direttamente a questa pagina su Amazon. Da notare, che chi acquista adesso, potrà restituire l’oggetto entro il 31 gennaio 2024. Pertanto, anche doveste regalarlo per Natale, non ci sono problemi per garanzia e restituzione.