Sconto 45% su batteria magnetica Qi2, impiccia poco e ricarica iPhone ad ultra velocità

Pubblicità Se avete uno iPhone con tecnologia Magsafe oggi c’è un’offerta per voi: la batteria magnetica con ricarica rapida che potete comprare a 27,49 € La batteria di cui parliamo è identica nelle funzioni batteria Magsafe di Apple che oggi è stata dismessa: permette di ricaricare l’iPhone in mobilità applicata alla parte posteriore di qualunque iPhone compatibile Magsafe, quindi dal 12 in su inclusi i 16 (anche se nella descrizione della batteria non ci sono). È identica anche nella velocità di ricarica: 15W. È infatti compatibile con la tecnologia Qi2, una delle prime con questa specifica, che la rende perfettamente in grado di ricaricare ad alta velocità l’iPhone quando invece altre concorrenti ricaricano a solo 7,5W. In sostanza si può ricarica un iPhone dal 15 al 25% in soli 30 minuti – due volte più velocemente rispetto al tradizionale power bank Magsafe da 7,5W. Questo significa che la batteria dovrà restare attaccata al telefono per meno tempo e quindi è meno ingombrante e fastidiosa. Oltre alla ricarica wireless da 15W, Power Bank Pack è anche versatile e compatibile, offrendo una potenza massima di 22,5W per la porta USB-A e 20W per la porta USB-C (la ricarica wireless e la ricarica cablata non possono essere utilizzate contemporaneamente) La sua peculiarità è nello spessore in rapporto alla carica. Parliamo di 10mila mAh. Questo significa che è ottima anche per un iPhone Pro Max. Costerebbe 49,99€, ma dopo avere applicato il coupon del 45% che trovate nella pagina la pagate solo 27,49 €. È il prezzo più basso che abbiamo visto per un dispositivo di questo tipo

