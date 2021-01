Arlo aggiorna ad Homekit il suo video campanello smart Arlo Videocitofono Wifi HD cablato

Se avete già una serie di telecamere Arlo recenti e avete aggiunto anche il Videocitofono Wifi HD cablato siete fortunati: nei giorni scorsi Arlo ha aggiornato il firmware dei suoi dispositivi per includere, attraverso determinati modelli di stazioni base anche il campanello con telecamera e comunicazione con il vostro smartphone nell’ambiente domotico Homekit di Apple

In occasione del CES 2021 virtuale, Arlo ha rilasciato un aggiornamento per HomeKit del modello AVD1001 già presentato qualche mese fa. Non sappiamo al momento se sarà disponibile anche per la versione non cablata che arriverà ufficialmente ad inizio febbraio.

Tutto semplice dicevamo per chi ha già un sistema di telecamere wireless Arlo che sfruttano uno dei modelli di stazione base in elenco: VMB5000, VMB4540, VMB4500 oppure VMB4000. Sono queste che funzionano da bridge per Homekit ed “espongono” verso il sistema di Apple audio e video e pure il funzionamento come “citofono”.

Le registrazioni e le funzioni particolari non sono disponibili su Homekit visto che Arlo non supporta Homekit Secure Video avvengono comunque sempre attraverso l’app Arlo e l’accesso Web con MyArlo.

Se avete già acquistato il Videocitofono Wifi HD cablato e non avete una telecamera Arlo wireless e a batteria potete dotarvi di un hub compatibile e potete aprofittare degli sconti relativi che durano fino al 31 Marzo 2021.

Ecco i prezzi correnti.

Arlo Videocitofono Wifi HD, Sensore di Movimento, Audio 2 vie, Visione Notturna, Visione 180 Gradi, Resistente alle Intemperie, Da Collegare al Cablaggio Esistente, AVD1001 costa attualmente 199,00 € Iva compresa su Amazon.

Per quanto riguarda le stazioni base o hub abbiamo:

Il modello VMB4500 più semplice e meno costoso ha comunque queste capacità: antenne integrate e sirena d’allarme a 90+ dB, portata di 90 metri circa, compatibile con le videocamere senza fili Arlo, Arlo Pro, Arlo Pro2; non compatibile con videocamere Arlo Ultra 4K, crea una rete privata esclusiva e dedicata alle videocamere ma invisibile all’esterno ed ai malintenzionati, Porta USB per salvataggio in locale come backup al salvataggio nel Cloud

Per tutte le informazioni, prove e novità sui prodotti Arlo vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.it