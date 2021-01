L’IA che legge le radiografie e fa prognosi nei pazienti affetti da COVID-19

Ricercatori di Facebook e dell’NYU Langone Health (un centro medico accademico con sede a New York City), hanno creato modelli di Intelligenza Artificiale (IA) in grado di scansionare radiografie a raggi X e predire le future condizioni cliniche di pazienti positivi a COVID-19.

Il team di ricercatori riferisce che il loro sistema è in grado di prevedere fino a quattro giorni in anticipo se un paziente avrà bisogno di trattamenti maggiori nella terapia intensiva. A loro dire, gli ospedali potrebbero usare questo sistema per anticipare la domanda di risorse ed evitare di mandare a casa troppo presto pazienti che invece sono a rischio.

L’approccio usato da questo team è diverso da altri che hanno provato ad abbinare tecniche di machine learning con i raggi X nell’ambito del COVID-19. I modelli sono stati addestrati con due dataset di radiografie pubbliche, sfruttando una tecnica auto-supervisionata denominata Momentum Contrast (MoCO). una scelta che ha permesso di addestrare la rete neurale ad estrarre informazioni dalle immagini.

Il modello pre-addestrato ha consentito di creare classificatori che predicono se le condizioni di un paziente COVID-19 potrebbero peggiorare. Il modello è stato successivamente perfezionato con una versione ampliata del set di dati NYU COVID-19.

A questo record più piccolo di circa 27.000 radiografie di 5.000 pazienti sono state fornite etichette per indicare se le condizioni del paziente sono peggiorate dopo 24, 48, 72 o 96 ore dalla scansione, ottenendo dei modelli di riferimento che a quanto pare si sono rivelati validi per fare previsioni, tenendo anche dello sviluppo di infezioni nel tempo.

I modelli pre-addestrati sono disponibili come open source per consentire ad altri ricercatori e strutture ospedaliere di tarare ancora meglio il sistema. È possibile esaminare il documento di ricerca sui server preprint di Axiv.org.

