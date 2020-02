Arlo Baby Smart HD, solo 99,99 € per la telecamera che parla con HomeKit, Alexa e Assistente Google

Arlo Baby Smart HD è una telecamera compatibile con tutti i sistemi domotici compresa la piattaforma HomeKit di Apple, consentendo così agli utenti di guardare il flusso video della telecamera in tempo reale attraverso l’app Casa su iPhone e iPad oppure di chiedere a Siri di mostrare una anteprima delle riprese. Dispone anche del supporto di Assistente Google dispone del il supporto di Alexa in Italiano e la possibilità di mostrare il video della fotocamera su Echo Spot ed Echo Show nei vari modelli.

Su Homekit

Per sfruttare le opzioni con la videocamera di Arlo, progettata per monitorare a distanza la stanza di un bebè o di un anziano, è sufficiente aprire l’app e farsi guidare dalle informazioni su schermo che spiegheranno come impostare la telecamera affinché funzioni con HomeKit. Completato il processo, gli utenti potranno visualizzare il flusso video in live streaming da qualsiasi dispositivo associato, compreso lo schermo di Apple Watch, oppure affidandosi direttamente all’assistente vocale con un “Ehi Siri, mostrami la camera del bimbo” che restituirà una serie di screenshot acquisiti da tutte le videocamere installate nella stanza.

La visione video in tempo reale è trasmessa in Full HD a 1080p e può essere inviata anche su una Apple TV di quarta generazione. Inoltre, grazie alla funzione audio bidirezionale, è possibile parlare con il proprio bambino a distanza sfruttando il microfono del dispositivo iOS (o dell’Apple Watch) e lo speaker incorporato nella telecamera Arlo.

Sebbene il supporto a HomeKit fornisce l’accesso ad alcune delle funzionalità principali della fotocamera, le opzioni più avanzate, come la gestione dell’archivio cloud, restano invece accessibili solo l’app Arlo.

Con Assistente Google e Alexa

Grazie alla possibilità di condividere l’account con Google e Amazon le immagini provenienti dalla telecamera saranno visibili sia sullo smartphone che sui dispositivi video collegati: Chromecast se collegata ad un TV o sui TV compatibili ed Echo Spot ed Echo show se inclusa nella rete di Alexa.

Ricordiamo che la camera Arlo Baby Smart HD è in vendita su Amazon per 229 euro mentre i costumi intercambiabili (cane e gatto) costano circa 24,49 euro.

La telecamera è in offerta a febbraio 2020 su Amazon ad un prezzo speciale che trovate qui sotto.

Su macitynet.it trovate una guida completa alle telecamere compatibili con Homekit su questa pagina.