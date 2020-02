Samsung Galaxy S20: la ricarica rapida ha la certificazione USB-IF

Samsung Galaxy S20 vanta la certificazione USB fast-charger dell’USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione che si occupa dello sviluppo degli standard USB.

Tale certificazione assicura che il dispositivo rispetta le specifiche per la ricarica USB, incluso il supporto al Programmable Power Supply (PPS) e all’USB Power Delivery (USB PD) 3.0. Dal punto di vista degli utenti questo significa che il dispositivo è compatibile con caricatori di terze parti certificati.

Il protocollo PPS permette di gestire livelli di voltaggio dinamici, offrendo maggiore flessibilità nell’ambito della ricarica e ottimizzazioni sia sul fronte dell’efficienza sia su quello delle emissioni termiche. The Verge spiega che lo standard PPS consiste in una negoziazione: lo smartphone richiede al caricatore l’energia di cui ha bisogno e il caricatore prova a fornirla. Nel caso del Galaxy S20 Ultra vengono richiesti 45W; se il caricatore non è compatibile il Power Delivery, sono restituiti 5 volt a 1 ampere (5 watt); se invece è compatibile PD allora prova a fornire i watt consentiti dal suo profilo.

S20 e S20 Plus supportano la ricarica rapida con caricatori fino a 25W; l’S20 Ultra, come già detto, supporta caricatori fino a 45W. È ovviamente necessario usare un caricatore in grado di erogare l’energia richiesta. Con la sua ricarica a 45 watt, Galaxy S20 Ultra – rispettando lo standard di ricarica universale – è in grado di di raggiungere il 100% di carica nel minor tempo possibile.

Lo scorso anno l’azienda sudcoreana ha presentato due chip-controller USB-C power delivery (PD) specifici per gli adattatori con supporto fino a 100W e conformi alle specifiche USB-PD 3.0, in grado di fornire la corrente ottimale per ogni dispositivo.

Se avete bisogno di comprare un caricatore per il Galaxy S20 Ultra è bene assicurarsi che sia PD 3.0 compatibile con Programmable Power Supply e che possa fornire almeno 45 watt. Nel momento un cui scriviamo, su Amazon non sono ancora presenti accessori di questo tipo ma arriveranno sicuramente caricatori compatibili con questo profilo.