ARM alza la posta per i costruttori Android

L’azienda di progettazione di chip di cui SoftBank Group è proprietaria, Arm, avrebbe informato alcuni dei suoi clienti di una prossima modifica nel modo in cui addebiterà alcune royalty, prevedendo che le tariffe saranno basate su una percentuale del prezzo di vendita del dispositivo.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, diverse fonti hanno descritto il nuovo modello di business, con una fonte che indica il 2024 come anno di entrata in vigore per la modifica. La fonte ha spiegato che il modello di prezzo attuale di Arm per la maggior parte dei suoi clienti si basa sulla raccolta di tariffe di licenza e royalty da parte dei produttori di chip, addebitate come una percentuale fissa del prezzo medio di vendita di ogni chip.

Con il cambio proposto, invece, la royalty sarebbe pagata dai produttori in base al prezzo medio di vendita del dispositivo, con l’obiettivo di ottenere maggiori ricavi da ciascuna unità. Con questo sistema, in altri termini, i chip avranno un prezzo maggiore o minore, il cui gap dipenderà dal prezzo di vendita del dispositivo all’interno dei quali i chip vengono installati.

Il FT ha sottolineato che alcuni grandi protagonisti della scena smartphone avevano già specifici accordi con Arm basati su una struttura diversa. La speculazione sul futuro modello dell’azienda arriva mentre la società madre SoftBank prosegue verso l’offerta pubblica iniziale di Arm, che ha attirato molta attenzione dai media dopo che la vendita proposta a Nvidia è fallita nel 2022.

Commentando la speculazione in un thread di Twitter, l’analista di settore e vicepresidente dell’analisi presso Opensignal, Ian Fogg, ha osservato che il presunto cambiamento altererebbe la catena del valore, aumentando anche la pressione dei prezzi in un momento difficile per l’industria, con spedizioni rallentate e un’economia difficile. A breve termine, non ci sono alternative valide ad Arm negli smartphone, ma lungo termine questo aumenterà gli sforzi di R&S da parte dei clienti di Arm per trovare strade diverse e sufficientemente valide.