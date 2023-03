Epic Games impressiona con Unreal Engine 5.2

Per gli appassionati di videogiochi e computer grafica non ci sono storie: da anni Unreal Engine di Epic Games è sinonimo di grafica di altissimo livello, una asticella che la società alza ogni volta che rilascia una nuova versione potenziata del motore di gioco, oltre che fucina 2D e 3D impiegata dagli spot pubblicitari agli effetti ultra realistici delle mega produzioni di Hollywood, così come si conferma anche questa volta con Unreal Engine versione 5.2.

Durante l’evento State Of Unreal 2023 Epic Games ha mostrato tre video di dimostrazioni tecniche che hanno impressionato per un livello di realismo mai visto finora all’interno di giochi e simulazioni in tempo reale. Li riportiamo in questo articolo: in particolare impressiona il primo filmato che mostra il SUV elettrico Rivian R1T che si destreggia in uno spettacolare percorso fuoristrada immerso in una rigogliosa e fittissima foresta.

La ricchezza di piante, fogliame, così come sassi e rocce è stata creata impiegando gli strumenti Quixel MegaScans e MegaAssemblies. Sembra di ammirare un documentario o un Camel Trophy in televisione, ma si rimane sbalorditi quando un ingegnere di Epic Games aggiunge al volo una grande struttura rocciosa incredibilmente definita, che non sfigurerebbe al cinema.

Al realismo contribuisce non poco il sistema Subastrate che permette di creare e sovrapporre diversi modelli di ombreggiature, così come dimostra la vernice cangiante di Rivian R1T, con o senza gli schizzi di fango, il tutto con effetti luce e riflessi migliorati.

Le altre due tech demo di Unreal Engine 5.2 mostrano come saranno i prossimi videogiochi in arrivo creati con il nuovo motore. Qui il mondo 3D non offre per scelta dello sviluppatore il realismo visto per Rivian R1T, ma si concentra sul volto e le espressioni dei personaggi, realizzati con MetaHuman Creator: in ben più di una inquadratura e persino in alcune intere sequenze si ha l’impressione di ammirare attori in carne e ossa.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Epic Games, anche delle battaglie contro Apple, si parte da questa pagina.