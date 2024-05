Arriva a Milano il Kobo a colori, l’abbiamo provato al Mondadori Store

Pubblicità

In collaborazione con Mondadori Retail la filiale italiana dell’azienda nippo-canadese Rakuten Kobo ha organizzato una serie di attività che iniziano oggi 17 e vanno avanti sino al 26 maggio (dalle 10 alle 19) nel Mondadori Store Duomo di Milano.

Sono attività pensate per scoprire subito dopo il lancio sul mercato italiano dei nuovi eReader a colori: Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour. La novità dell’introduzione dei colori, già presenti su alcuni reader per nicchie molto verticali, raggiunge così il grande pubblico offrendo funzionalità e possibilità di utilizzo prima impossibili con i display eInk a toni di grigio.

Dalla possibilità di visualizzare immagini a colori, come le copertine dei libri, a quelle dei fumetti a colori, ma anche libri speciali come per esempio le guide per viaggi e i libri di cucina, dove le fotografie sono fondamentali. E ovviamente anche i documenti caricati autonomamente: pdf, immagini vere e proprie. Kobo supporta 25 formati diversi e le possibilità, oltre allo store Kobo che supporta sia la vendita che l’abbonamento con tripla formula (solo libri o solo audiolibri a 9,99 al mese, oppure entrambi a 12,99), di caricare i propri contenuti.

Inoltre, nei dispositivi di dimensioni maggiori dotati della penna sviluppata da Kobo (disponibile la seconda generazione con migliore ergonomia e funzionalità riorganizzate, entrambe sono comunque compatibili con tutti i dispositivi), è possibile non solo sottolineare e annotare i libri, ma anche disegnare e prendere appunti che possono essere convertiti facilmente in testo senza costi aggiuntivi di abbonamento.

Prima presa di contatto

Proveremo nei prossimi giorni i nuovi dispotivi di Rakuten Kobo a colori. La prima presa di contatto è stata comunque più che positiva. I pannelli eInk, nonostante alcune piccole migliorie introdotte nel corso degli anni (l’illuminazione con colori adeguati all’orario del giorno e all’ambiente, la maggiore velocità di azionamento) sono in realtà rimasti sempre molto simili a loro stessi.

Adesso, con il colore, si aggiunge finalmente una possibilità in più, che permette di colmare un gap. Non tanto verso gli smartphone, perché gli schermi a colori eInk non sono pensati per sostituire gli Oled degli smartphone: non sono veloci e definiti a sufficienza rispetto a quello che c’è sul mercato oggi e neanche vogliono diventarlo. Niente filmati, dunque. E anche i colori si presentano in maniera poco contrastata: non c’è l’effetto “pop” dell’HDR.

Non siamo di fronte a uno schermo OLED, paragonabile alla pagina patinata di una rivista, bensì a una stampa su carta “normale” con colori uniformi e ben definiti. Una qualità che permette di gustare appieno, nel formato da 6 pollici (Clara Colour) e 7 pollici (Libra Colour) albi formato Topolino e manga o, senza grosse difficoltà, anche albi formato Bonelli o supereroi.

Certamente non il formato fuori serie degli libri a fuetti francesi e belgi, o quelli dei nostri graphic novel da libreria. Niente Tintin, Asterix & Obelix e niente Zerocalcare, insomma, Ma avanti con tutto il resto. Il vantaggio principale, oltre alla leggerezza della soluzione, è la qualità della resa del colore, la durata della batteria e soprattutto il fatto che può essere portato sempre dietro per essere letto anche in pieno giorno, sotto il sole. I tablet non ci riescono.

Vedremo sul campo come funziona uno degli apparecchi di Kobo. Attualmente la linea di prodotti è composta da cinque modelli: Clara (6 pollici, versione bianco e nero) da 139 euro, 159 euro per la versione Colour, Libra Colour (7 pollici) a 229 euro, Sage (8 pollici) a 299 euro, e infine Elipsa 2E (10 pollici) a 399 euro.

L’evento di Milano

La libreria Mondadori Duomo è il posto dove adesso è possibile provare, sino al 26 maggio, i nuovi dispostivi. Ma anche partecipare a una serie di esperienze pensate per valorizzare e giocare con l’idea di colore sul pannello eInk.

Per questo Kobo, in collaborazione con Mondadori Retail, ha organizzato alcune attività per scoprire i colori, il loro uso, la nostra personalità, e anche per dare un tocco unico alle cover (è appena stata introdotta anche quella trasparente).

Si comincia con Armocromia della Personalità, esperienza offreta il 17-18-19 maggio dalle 10 alle 19 da “Scuola Colore”. Consente di scoprire il colore dominante della propria personalità e il corrispondente profilo di lettore, attraverso un test certificato.

Poi CruciColour: alla ricerca del messaggio nascosto è un’altra attività, che prenderà il via dal 20 sino al 21 e 22 maggio, per giocare. CruciColor infatti è un cruciverba arricchito di enigmi e quiz originali che sfida i partecipanti a indovinare le parole nascoste per contribuire allo svelamento del messaggio Kobo. Le soluzioni si possono scoprire solo attraverso l’esplorazione delle funzioni dei nuovi dispositivi Kobo a colori.

Ancora, il 23 maggio dalle 15 alle 16 ci sarà Masterclass a lezione di colori: nel vivo delle storie con Ilenia Zodiaco. La masterclass, condotta dalla content creator Ilenia Zodiaco, offre l’opportunità di esplorare la bellezza dei libri a colori, svelando ai partecipanti tecniche per scarabocchiare, prendere note creative e sottolineare le letture preferite in modo indimenticabile. Tutto ciò che si poteva fare solo su carta, da oggi si può fare anche in digitale e Ilenia Zodiaco, insieme ad altri influencer book-lover, mostrerà ai partecipanti come rendere i propri eBook sempre più personalizzabili.

Infine, è possibile “farsi giudicare dalla propria copertina”? È il centro quest’ultimo di un’altra attività per la personalizzazione delle cover che si tiene il 23-24-25-26 maggio, dalle 10 alle 19. L’iniziativa proposta da “Arte e Magia” permette ai partecipanti di personalizzare le proprie cover Kobo, trasformandole in opere d’arte uniche. Ogni partecipante potrà scegliere come personalizzare la propria cover, che potrà essere portata da casa o acquistata in negozio.