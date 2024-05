Grand Theft Auto 6 arriva nell’autunno 2025

Pubblicità

Il ritorno di Grand Theft Auto VI a Vice City è relativamente sempre più vicino anche se non vi consigliamo di trattenere il fiato. Adesso, infatti, è ufficialmente previsto per l’autunno del 2025. Lo scorso giovedì, la società madre Take-Two Interactive ha annunciato nel suo rapporto sugli utili del quarto trimestre 2024 di aver ristretto la finestra di lancio precedentemente comunicata per GTA 6 proprio al periodo autunnale del prossimo anno.

“La nostra previsione riflette una riduzione della finestra temporale precedentemente stabilita da Rockstar Games per il Calendario 2025 all’Autunno del Calendario 2025 per Grand Theft Auto VI,” ha scritto Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two, nel rapporto sugli utili, che ha continuato:

Siamo estremamente fiduciosi che Rockstar Games offrirà un’esperienza di intrattenimento senza pari, e le nostre aspettative per l’impatto commerciale del titolo continuano a crescere

Cosa aspettarsi dal gioco

Ricordiamo che il sesto capitolo principale della serie open-world sarà ambientato a Leonida, l’equivalente della Florida secondo Rockstar, con un focus principalmente su Vice City, che invece rappresenta Miami.

Sono già stati diffusi diversi video sul gioco, oltre che materiale illegittimo precedentemente trafugato e apparso in rete senza consento. In particolare, una fuga di notizie importante dell’anno scorso ha visto emergere online 90 video di una versione di prova di GTA VI. I video indicavano che il gioco avrebbe segnato un ritorno a Vice City e che ci sarebbero stti due personaggi giocabili. Era vero.

Ad ogni modo, il gioco sembra avere un’ambientazione contemporanea, a differenza dell’affascinante atmosfera anni ’80 ce veniva proposta in Grand Theft Auto: Vice City del 2002.

Inoltre, il Publisher sta rilasciando pian piano alcuni video che introducono al giocatori i personaggi che si andranno ad incontrare durante l’avvenuta. Più di recente, ad esempio, Take-Two ha pubblicato un video di presentazione dei protagonisti Jason e Lucia.

Per tutte le notizie sui videogiochi pubblicate da macitynet il link da cui partire è direttamente questo.