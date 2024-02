Tagliacapelli Xiaomi, risultati professionali ora in sconto del 70%

Per ottenere una rasatura precisa e indolore vi basta acquistare un tagliacapelli come quello di Xiaomi che al momento, grazie ad una promozione, potete acquistare risparmiando il 70%.

È un tagliacapelli di precisione che si può usare anche come regolabarba. La costruzione è impeccabile, a partire dalle lame di costruzione tedesca, ma anche il corpo è rilevante viste le sue ridotte dimensioni, che lo rendono altamente pratico e maneggevole.

Consuma solo 5 Watt e per l’alimentazione non c’è il filo ad ingombrare perché usa una batteria (da 1.400 mAh) che si ricarica come un cellulare. La porta di ingresso è una moderna USB-C, il che significa che si può usare anche il cavetto del proprio cellulare (in dotazione comunque c’è il suo).

L’autonomia è di 150-180 minuti con una sola carica, che si porta a termine in circa 2 ore. Non eccede in vibrazioni ed è molto silenzioso – spiega il produttore – e a differenza di altri si può regolare anche la velocità di taglio su quattro diversi livelli, adeguando così la rasatura in base allo spessore del capello.

Questo significa che rispetto ai più economici non strappa i capelli ma li taglia perfettamente e in una sola passata. E alla fine è facilissimo da pulire, non solo perché i distanziatori (in dotazione c’è da 1.5, 3, 4.5 e 6 millimetri) si agganciano magneticamente, ma anche perché è certificato IPX6, perciò si può sciacquare tranquillamente sotto l’acqua corrente senza danneggiarlo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 78,70 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere soltanto 23,49 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.