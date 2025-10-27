Facebook Twitter Youtube
Curiosità Tech

Arriva il Bonus Computer 2025: cos’è, come fare la domanda, a chi spetta, quando scade

Di Francesca Testa
Bonus computer: a chi spetta
Un aiuto concreto per famiglie e studenti: le nuove misure regionali per acquistare PC e tablet nel 2025.

Non è più un lusso, ma una necessità: avere un computer in casa oggi significa poter studiare, lavorare e restare connessi con il mondo. È in questo contesto che torna il Bonus Computer 2025, una misura pensata per aiutare le famiglie italiane a colmare il divario digitale, offrendo un sostegno economico all’acquisto di PC, tablet e dispositivi tecnologici.

Dopo la fine del bonus nazionale, molte Regioni hanno deciso di muoversi autonomamente, varando bandi e incentivi locali. L’obiettivo è chiaro: permettere a tutti, soprattutto ai più giovani, di accedere a strumenti digitali adeguati, indispensabili per la scuola e la formazione.

A differenza delle edizioni passate, quest’anno non esiste un bando unico valido per tutta Italia, ma una rete di iniziative regionali, ognuna con i propri requisiti, scadenze e modalità di richiesta. Un mosaico di opportunità che, se colto in tempo, può fare la differenza nel bilancio familiare.

La buona notizia? Fare domanda è più semplice di quanto sembri. Serve solo un po’ di organizzazione e i documenti giusti.

Come funziona il Bonus Computer 2025

Il Bonus Computer 2025 non è un unico contributo nazionale, ma un insieme di bandi regionali che offrono agevolazioni economiche per l’acquisto di dispositivi digitali. Le forme di sostegno variano: in alcune Regioni si tratta di contributi a fondo perduto, in altre di finanziamenti agevolati con interessi coperti fino al 70%.

Le misure si rivolgono principalmente a famiglie con studenti e a nuclei con un ISEE inferiore a una soglia specifica, generalmente tra i 15.000 e i 25.000 euro. È quindi fondamentale verificare il bando attivo nella propria Regione di residenza, consultando il portale istituzionale o rivolgendosi a un CAF.

Prima di tutto, serve l’ISEE aggiornato. È il documento che fotografa la situazione economica della famiglia e determina il diritto ad accedere al bonus. Può essere richiesto online, tramite il portale INPS, o gratuitamente presso un CAF. Conviene muoversi per tempo, perché l’attestazione può richiedere diversi giorni.

Il secondo passo è preparare il proprio kit digitale e cartaceo: SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento d’identità e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare. Sono le chiavi per accedere ai portali regionali o per permettere al CAF di gestire la pratica.

La via digitale, per chi ha dimestichezza con il computer. Quando il bando è attivo, basta accedere al sito regionale, autenticarsi con SPID o CIE, compilare il modulo online e inviarlo. Il sistema rilascerà una ricevuta da conservare.

La via assistita, per chi preferisce affidarsi al CAF. L’operatore compilerà la domanda online, controllerà la documentazione e rilascerà la ricevuta finale, seguendo poi la pratica fino all’esito.

Ogni Regione stabilisce scadenze e modalità diverse, quindi è essenziale controllare periodicamente il sito ufficiale o iscriversi alle newsletter istituzionali per non perdere l’apertura dei bandi.

Un dettaglio importante: molti contributi vengono erogati sotto forma di voucher o buono sconto da spendere presso rivenditori convenzionati, non come rimborso post-acquisto. È quindi fondamentale leggere attentamente i requisiti tecnici richiesti prima di procedere all’acquisto del dispositivo.

Il Bonus Computer 2025 rappresenta un’occasione concreta per sostenere le famiglie e promuovere l’inclusione digitale. La burocrazia può sembrare complessa, ma in realtà basta un po’ di preparazione per completare la procedura senza intoppi.

Che si scelga di procedere online o con il supporto di un CAF, l’importante è non rimandare: questi contributi, spesso a sportello, si esauriscono rapidamente. Un piccolo passo oggi può trasformarsi in un grande vantaggio domani, per studiare, lavorare e vivere pienamente la quotidianità digitale.

