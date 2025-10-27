Facebook Twitter Youtube

YouTube è ormai un sostituto dei tradizionali canali TV

Di Mauro Notarianni
YouTube è sempre più usato non solo da chi sta davanti al computer, un tablet o uno smartphone ma anche dalle persone che trascorrono il tempo davanti alla TV.

Secondo il CEO di YouTube gli spettatori da apparecchi televisivi hanno ormai superato quelli che guardano i filmati della piattaforma di condivisione da dispositivi mobili, e negli USA le TV sono ora il principale mezzo dove si guarda YouTube.

A notare questo andamento è The Hollywood Reporter, spiegando che YouTube investe massicciamente su questo versante, con strumenti che aiutano nel lavoro quotidiano di creazione, ideazione e ricerca del pubblico.

La piattaforma è molto cambiata da quando il primo filmato di 19 secondi “Me at The Zoo” è stato caricato nell’aprile del 2005, scrive The Hollywood Reporter; ora secondo un report del 23 settembre della società di analisi KPMG, YouTube è seconda solo a Comcast in termini di tempo trascorsi in contenuti, ma anche in termini di versamenti ai creator e a società di media, con pagamenti che ammontano a quelli di Netflix e Paramount messe insieme, pari a 32 miliardi di dollari.

Non solo video dei creatori ma anche dirette sport

Vi sono segnali che lasciano intravedere l’ambizione della piattaforma a spingere non solo talk show, sceneggiati ma anche eventi sportivi in diretta, quello che è sempre più uno scontro con il tradizionale business televisivo.

YouTube è “LA” televisione per antonomasia per molti spettatori

YouTube è ormai per molti utenti la TV per antonomasia, come ha sottolineato a febbraio di quest’anno Neal Mohan, a.d. di YouTube, nella sua lettera per i 20 anni della piattaforma streaming.

La nuova televisione, non somiglia alla vecchia, ha spiegato Mohan, evidenziando possibilità di interazione, la presenza di podcast, sitcom, eventi in diretta, sport e altri contenuti “che la gente ama”, una televisione che offre intrattenimento, formazione, cartoni animati, documentari, ecc. Tutto quello che l’utente può desiderare vedere, “l’epicentro della produzione culturale”.

I creator sono le nuove star, con canali in grado di guadagnare cifre “a cinque o più zeri”, finanziare e produrre i loro contenuti. Anche in questo ambito c’è lo zampino dell’intelligenze artificiale, in grado di suggerire nuovi contenuti da creare e anche come trovare nuovo pubblico, strumenti sui quali YouTube continua a investire per consentire a creatori e artisti di “affrontare il loro percorso creativo”.

