Ugreen MagFlow Qi2, ricarica conveniente e veloce a solo 26,99€

Se vi serve una base di carica compatta da viaggio, perfetta per accompagnare un iPhone anche di recente generazione e con la quale ricaricare anche altri dispositivi, date un’occhiata al Ugreen MagFlow Qi2 oggi a solo 26,99 euro, un prezzo top, mai visto per questo tipo di accessori,

Cos’è e perché conviene

MagFlow Qi2 concentra in un unico accessorio la ricarica di più dispositivi. Con gli iPhone abilita la modalità StandBy, utile sul comodino per orario, notifiche e informazioni rapide. L’approccio è universale: funziona con qualunque smartphone o accessorio che supporti la ricarica Qi, oltre agli AirPods con custodia wireless.

Ricarica doppia: iPhone e auricolari insieme, senza complicazioni. La base opera anche come supporto da scrivania per video e chiamate, con posizionamento verticale o orizzontale.

Magneti N52H: 18 elementi interni assicurano un’aggancio stabile durante l’uso.

Design pieghevole e portabilità

La struttura si ripiega in pochi istanti: diventa molto compatta, facile da riporre in borsa o nello zaino e discreta su comodino o scrivania. Quando non serve, occupa uno spazio minimo.

Non è in grado di ricaricare gli iPhone 17 e 17 Pro alle loro massime prestazioni perchè non è compatibile con la tecnologia Qi2.2 ma è comunque molto veloce rispetto ai caricabatterie wireless tradizionali.

La potenza in uscita arriva fino a 15 W sui dispositivi compatibili, lo stesso valore dei caricabatterie MagSafe originali. Molti concorrenti si fermano a 7,5 W, con tempi più lunghi.

Il prezzo e caricabatterie consigliato

Il listino si colloca attorno ai 60 €, ma con la promozione attiva in pagina si scende a 29,99 €, uno dei prezzi più interessanti per una base Qi2 di qualità paragonabile. Ma appena mettete nel carrello il prodotto lo sconto arriva 26,99 euro.

Per completare la postazione si può abbinare Nexode Mini, alimentatore compatto da 35W (come consigliato da Ugreen per un corretto fnzionamento di Ugreen MagFlow Qi2 ) attualmente in offerta a 17,59 €.