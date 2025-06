Arriva la Xiaomi Smart Band 10, più qualità e design

La Xiaomi Smart Band 10 è l’ultima evoluzione della linea di smartband dell’azienda cinese, progettata per offrire un bilanciamento tra dimensioni compatte e monitoraggio avanzato dell’attività fisica e del benessere personale.

Display e materiali

Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 1,72 pollici con luminosità fino a 1500 nit, frequenza di aggiornamento a 60Hz e cornici da 2 mm. La cassa è resistente all’umidità. La nuova edizione Ceramic Pearl White affianca le colorazioni standard ed è compatibile con accessori, tra cui un pendente a catena di perle utilizzabile anche con modelli precedenti.

Funzioni per l’attività fisica

La Smart Band 10 supporta oltre 150 modalità di allenamento, con sei attività riconosciute automaticamente. Tra i parametri monitorati figurano il VO₂ max, il carico di allenamento e il tempo di recupero. La modalità nuoto integra ora il rilevamento vasche (96% di precisione) e il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale. Il dispositivo è certificato 5ATM per la resistenza all’acqua.

Monitoraggio del sonno

Il tracciamento del sonno include due nuove metriche: efficienza e andamento. È disponibile anche un programma di ottimizzazione del riposo della durata di 21 giorni, realizzato in collaborazione con World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine e Chinese Sleep Research Society. Il sistema fornisce analisi continue e suggerimenti personalizzati basati sui dati rilevati.

Salute e connettività

La smartband consente il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO₂) e dello stress. È inclusa anche la trasmissione in tempo reale dei dati cardiaci via Bluetooth a dispositivi compatibili. Le misurazioni possono essere personalizzate in base all’attività.

La Smart Band 10 è compatibile con l’ecosistema Xiaomi basato su HyperOS 2. Tramite Smart Hub è possibile controllare direttamente altri dispositivi come auricolari, tablet e smartphone Xiaomi. Tra le funzioni supportate: notifiche, sincronizzazione calendario, risposte rapide personalizzabili e modalità silenziosa. Il sistema di vibrazione è stato aggiornato con un nuovo motore aptico.

Autonomia e personalizzazione

La batteria da 233 mAh garantisce un’autonomia fino a 21 giorni in modalità standard e fino a 9 giorni con Always-on Display attivo. Il tempo di ricarica è di circa un’ora. La personalizzazione grafica include oltre 200 quadranti digitali, con cinque minigiochi integrati.

Prezzi e disponibilità

La Xiaomi Smart Band 10 è disponibile su Amazon a 49,99€ nelle colorazioni Midnight Black, Glacier Silver e Mystic Rose. L’edizione Pearl White costa 59,99€.