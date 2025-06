Display più grande per iPhone 17, grande notizia

iPhone 17 potrebbe avere poche novità, ma una di queste potrebbe avere un certo impatto: lo schermo più grande di quello di iPhone 16.

La voce, diffusa nei mesi scorsi dall’affidabile Ross Young di Counterpoint Research VP, confermata oggi dall’attivissimo Digital Chat Station, lo diciamo subito, non deve far scattare in piedi, perché l’aumento del display non sarà memorabile: invece che 6,1 pollici, 6,3 pollici. Lo stesso incremento che ha avuto lo scorso autunno iPhone 16 Pro rispetto a iPhone 15 Pro.

L’incremento di risoluzione viene ottenuto con una riduzione del bordo dello schermo e un leggero scarto verso l’alto delle dimensioni fisiche del telefono. Come abbiamo detto nel contesto della recensione di quel telefono, i vantaggi rispetto alla versione dell’anno precedente erano difficilmente percepibili e sostanzialmente ininfluenti (vedere qui sotto la comparazione).

Le ragioni per cui iPhone 16 Pro (ma anche iPhone 16 Pro Max) hanno fatto un saltino in avanti diventando più grandi e pesanti senza alcun vantaggio reale erano, e restano, misteriose.

Si potrebbe però ipotizzare che la crescita della diagonale rappresenti una risposta diretta alla domanda di schermi più ampi, che resta alta soprattutto tra gli utenti interessati a contenuti video, social e navigazione prolungata.

Più grande, e refresh migliorato

Lo stesso, a questo punto, si dovrebbe dire dell’eventuale aumento di risoluzione di iPhone 17. Qui però potrebbe esserci una ragione più pratica e concreta e di portata notevomente maggiore: lo schermo più grande potrebbe anche avere a che fare con l’arrivo su questo modello delle tecnologie dello schermo della versione Pro, passando dagli attuali preistorici 60 Hz a 120 Hz, magari con la funzione always on.

In pratica Apple userebbe lo stesso schermo di iPhone 16 Pro che si trascinerebbe dietro anche le dimensioni del modello di fascia superiore. E questo sarebbe ben più importante dell’aumento di 0,2 pollici della diagonale.

Sintetizzando gamma iPhone 17 dovrebbe essere così composta:

iPhone 17 : 6,3 pollici

: 6,3 pollici iPhone 17 Air : 6,6 pollici

: 6,6 pollici iPhone 17 Pro : 6,3 pollici

: 6,3 pollici iPhone 17 Pro Max: 6,9 pollici

