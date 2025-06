Airpods Pro 3, gli indizi si accomulano

Nuovi indizi, che si sommano ai precedenti. E come i precedenti, restano ufficialmente solo questo: indizi. Ma come si dice: se tre indizi fanno una prova il lancio di AirPods Pro 3 diventa davvero probabile.

Dopo le citazioni nel codice, dopo un riferimento a versioni successive all’attuale, ora si aggiunge un nuovo ed inedito identificatore Bluetooth, il numero 8239, che non risulta associato a nessun dispositivo audio attualmente in commercio.

Lo si trova nel codice aggiornato di Apple relativo alla sincronizzazione dei dispositivi. Questo codice include un elenco di tutti i dispositivi audio attuali, oltre a un ID Bluetooth aggiuntivo, necessario per distinguerlo nel sistema operativo, nei protocolli di pairing e sincronizzazione.

Per fare un confronto: gli AirPods Pro 2 con USB‑C utilizzano l’ID 8228 (0x2024). Il numero 8239 sembra quindi destinato a un nuovo prodotto. Forse i futuri AirPods Pro, anche se non esiste l’assoluta certezza che possa essere così.

L’ipotesi più accreditata è che possano arrivare in autunno con il rilascio dei nuovi iPhone 17, come gli AirPods Pro 2 arrivarono con gli iPhone 15.

Cosa ci si aspetta dagli AirPods Pro 3

Se gli indizi nel codice di iOS 26, cui fa riferimento MacRumors, sembrano confermare che Apple è vicina al lancio, le anticipazioni circolate negli ultimi mesi aiutano a farsi un’idea di come sarà questa nuova generazione di auricolari. Si tratterebbe di un aggiornamento importante, forse il più rilevante dal lancio degli AirPods Pro.

Design rivisto

Le voci parlano di un look più discreto, con steli più corti o addirittura assenti. La finitura potrebbe diventare opaca, per migliorare la presa ed eliminare l’effetto lucido e scivoloso. Anche la custodia sarebbe stata ripensata, più piatta, più resistente e forse priva di pulsanti, come nel caso degli AirPods 4. Chip H3 e processore U2

L’evoluzione del chip H2 dovrebbe portare un audio più potente e dettagliato, una latenza inferiore e una cancellazione attiva del rumore più efficace. Il nuovo processore U2, già presente su iPhone 15 Pro e Apple Watch Series 9, dovrebbe migliorare la localizzazione e l’accoppiamento automatico con i dispositivi vicini. Sensori biometrici

Si parla dell’introduzione di sensori per la rilevazione della frequenza cardiaca e della temperatura corporea. Un passo verso un ruolo più attivo degli AirPods nel monitoraggio della salute, in linea con l’espansione delle funzioni wellness all’interno dell’ecosistema Apple. Traduzione in tempo reale

Una delle funzionalità più suggestive riguarda la possibilità di ascoltare la traduzione simultanea di una conversazione direttamente dagli auricolari, sfruttando l’app Traduci e i nuovi modelli di intelligenza artificiale integrati in iOS.

A questi elementi si aggiungono ipotesi più ambiziose e meno probabili, come una custodia interattiva con controlli touch o feedback aptico. E per il futuro, si parla anche di fotocamere IR e sistemi di visione spaziale, già in fase di sviluppo, anche se non destinati a questa generazione.