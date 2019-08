Arriva Misfit Vapor X, lo smartwatch con Spotify e migliore autonomia

L’ultimo smartwatch di Misfit spera di superare una delle più grandi problematiche del settore, quello dell’autonomia. Vapor X, che offre un processore più efficiente dal punto di vista energetico e una modalità di risparmio della batteria sarà il primo della società a tentare l’impresa. Ed infatti, lo smartwatch promette una migliore autonomia rispetto ai predecessori, oltre ad avere il supporto a Spotify.

Vapor X utilizza il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100, una piattaforma a bassissima potenza che promette di prolungare la durata della batteria. Altre contromisure prese della società includono una modalità di risparmio della batteria e una funzione di ricarica rapida, il che significa che lo smartwatch può essere ricaricato quasi completamente in un’ora. Ciò dovrebbe mitigare uno dei più grandi problemi delle periferiche indossabili, ossia la durata del funzionamento dell’indossabile.

Il dispositivo esegue Wear OS, la versione Android di Google per indossabili e competerà con gli smartwatch di ultima generazione. Sarà compatibile con smartwatch che eseguono almeno Android 4.4, o versioni successive, e iOS 10 e versioni più recenti. Tra le altre caratteristiche dello smartwatch, è presente il GPS e potrà accompagnare l’utente durante le nuotate in acque poco profonde. Al suo interno 4 GB di RAM e 512 MB di memoria integrata. La batteria è da 330mAh.

Arriverà sul mercato con Spotify preinstallato, in modo da poter ascoltare la musica in movimento. Può persino funzionare come un lettore musicale stand alone, quindi senza essere associato ad uno smartphone, purché l’utente abbia un account a pagamento a Pandora o Google Play Music.

Vapor X è compatibile con Google Pay, quindi permette anche di effettuare pagamenti tramite NFC e dispone anche dell’app di sicurezza Noonlight preinstallata che può essere utilizzata per inoltrare una richiesta ai servizi di emergenza.

In termini di monitoraggio della salute, viene fornito con un sensore di frequenza cardiaca e con l’app Cardiogram, che monitorerà i segni vitali per tenere sotto controllo la salute di chi lo indossa. Per chi cerca più stile, Vapor X arriverà in cinque colori con cinturini intercambiabili e quadrante personalizzabile.

Misfit vende attualmente Vapor X sul sito ufficiale a 199,99 dollari, per un periodo di tempo limitato. Terminata la promozione, il suo prezzo di listino tornerà a 279 dollari.

Non è ancora disponibile in Italia. Il modello più recente è il Misfit Vapor 2.