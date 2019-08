Apple Watch, in arrivo la sfida per celebrare il centenario del Parco nazionale del Grand Canyon

Per celebrare il 100° anniversario del Parco Nazionale del Grand Canyon Apple ha preparato una sfida per Apple Watch: la nuova Apple Activity Challenge per Apple Watch è fissata per il 25 agosto 2019. Chi indossa Apple Watch sarà invitato a completare una camminata, una corsa, un’escursione o un allenamento, anche in sedia a rotelle, di almeno tre miglia (4,8 chilometri), che sono la distanza del percorso, in andata e ritorno, tra South Kaibab Trail fino a Cedar Ridge.

A chi completerà la sfida, Apple farà avere badge esclusivi nell’app Attività e stickers animati speciali da utilizzare con l’applicazione Messaggi e con FaceTime.

A rivelarlo, come già successo altre volte in passato, è stato Kyle Seth Grey, utente Twitter, che ha condiviso sul social network le immagini del badge e del relativo sticker di Messaggi.

Questa sfida è la quarta proposta da Apple per l’estate 2019: pochi giorni fa, all’inizio di agosto, è stata organizzata la sfida di allenamento in Cina per celebrare la giornata nazionale del fitness, a giugno è stata celebrata la Giornata Internazionale dello yoga e a fine aprile, si è svolta la sfida per celebrare la Giornata della Terra.

Rispetto alle ultime sfide, che hanno richiesto solo un allenamento basato sul tempo, quella dedicata al Parco nazionale del Grand Canyon sembra più impegnativa, perchè richiede un allenamento con una distanza stabilita.

Apple ofre la possibilità di ottenere premi per i record personali, i successi e gli obiettivi importanti che si raggiungono con l’Apple Watch. È possibile guadagnare premi di Attività, raggiungendo gli obiettivi con le app di fitness, usando l’app Attività o l’app Allenamento.

