Art Text 4.2, l’app per logo 3D ora utile anche per creare testi animati

Gli sviluppatori di BeLight Software hanno annunciato Art Text 4.2, ultimo aggiornamento di un’applicazione per macOS che consente di creare in modo molto intuitivo logo e testi con effetti grafici 3D.

I file creati possono essere esportati in formato PDF, TIFF, JPEG, GIF, PNG alla risoluzione desiderata e utilizzabili per volantini, siti web, icone, per evidenziare testi in presentazioni, documenti, online e altro ancota.

L’applicazione sfrutta un “motore” in grado di gestire i vari elementi in tempo reale.

Sono presenti strumenti di disegno, effetti, una Design Gallery con template gratuiti e a pagamento. È anche possibile sfruttare il nuovo “Spray fill” con curiosi effetti che consentono di colorare i testi con palline, coriandoli, chicchi di caffé, pezzi di Lego, nuvole…

L’applicazione è comoda per web designer, grafici, artisti e creativi vari e permette con pochissimi sforzi di creare effetti spettacolari, elementi che possono essere integrati virtualmente in qualsiasi documento KeyNote, Pages, Office ma ovviamente rielaborato anche con altri programmi di grafica come Photoshop e simili.

Il funzionamento è molto semplice. All’avvio è possibile scegliere da un browser tra vari modelli già pronti per l’uso, in alternativa è possibile creare un documento vuoto e partire da questo per indicare il testo da elaborare. È possibile indicare le dimensioni del documento (larghezza e altezza in punti, cm, pollici, ecc:). Scrivendo il testo nel campo “Text” è possibile modificare l’allineamento, la spaziatura, il kerning, effetti di ombreggiatura, glow, effetti geometrici.

Dalla sezione a sinistra è possibile scegliere tra vari effetti 2D/3D, trasformare il testo in bottone (utile per il web), cambiare la texture dello sfondo, creare effetti di luce. Si possono richiamare figure geometriche (cerchi, quadrati, stelle, triangoli, ecc.) e sfruttare più livelli. Non mancano funzioni per la condivisione su Facebook, Flickr, AirDrop, Mail e altri social e servizi cloud.

La versione 4.2 integra funzionalità utili con i social media, nell’ambito della produzione video e del web desig grazie alla possibilità di animare i testi con effetti e movimenti in 3D.

Molti animazioni possono essere applicate a testi 2D e 3D, e le animazioni possono essere create con la tecnica dei fotogrammi-chiave (keyframe) tenere conto solo delle differenze tra due fotogrtammi, definendo i parametri di un effetto o di un movimento attraverso i valori di alcuni fotogramnmi di inizio/transizione/fine.

L’aggiornamento all’ultima versione di Art Text 4 è gratuito. Il programma “pesa” 770 MB, richiede macOS 10.13 o seguenti. sconto ed è venduto 35,99 euro sul Mac App Store. Gli utenti della versione 3 possono passare alla versione 4 con uno sconto. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa.