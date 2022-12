I podcast italiani più seguiti su Apple Podcast nel 2022

È quasi fine anno ed è tempo di bilanci in vari settori. Anche l’app Podcast di Apple indica i podcast “che hanno conquistato il pubblico” nel 2022.

Ogni anno, Cuperttino premia i podcast migliori e di maggiore successo per i loro contenuti eccezionali, la capacità unica di coinvolgere il pubblico e aspetti innovativi in termini di produzione, presentazione, sound design e altro ancora. È grazie a loro che questo formato multimediale continua a evolvere e a lasciare un segno sempre più importante in chi ascolta, ovunque nel mondo.

Nella top podcast 2022 ci sono:

“La Zanzara” di Radio 24 (l’irriverente trasmissione con Giuseppe Cruciani e David Parenzo),

“Il podcast di Alessandro Barbiero” (lezioni e conferenze sulla Storia)

“Muschio Selvaggio” (dedicato a temi di cultura e società)

“Fottuti geni” (che racconta grandi talenti e figure che hanno cambiato la storia)

“Sky TG 24” (breaking news di politica, economia, esteri e spettacolo)

“Start – le notizie del Sole 24 Ore” (notizie utili)

“Elisa True Crime” (storie di crimini efferati ed enigmi irrisolti)

“Dee Giallo” (inossidabile podcast di Carlo Lucarelli con storie piene di snodi e colpi di scena)

“Nova Lectio” (storia e geopolitica)

“Morgana” (racconti su donne fuori dagli schemi).

Partendo da qui (da iPhone, iPad o Mac) gli ascoltatori possono esplorare le scelte della redazione di Apple Podcast per scoprire creatori locali e classifiche dei nuovi podcast che hanno conquistato il pubblico nel 2022.