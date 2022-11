L’iPhone pieghevole esiste ma è l’opera di uno youtuber

Uno YouTuber cinese si è impegnato decisamente tanto per riuscire in una impresa incredibile: creare un iPhone pieghevole sfruttando componenti vari prelevati da altri dispositivi, combinando quelli già presenti in un iPhone con lo chassis di un Motorola Razr. Il risultato è un vero e proprio iPhone che può essere chiuso piegando il display.

Il filmato è in cinese con i sottotitoli; parte come se si trattasse di un vero e proprio iPhone, e dopo la presentazione iniziale di questa sorta di prototipo, viene mostrato il procedimento usato per destrutturare i due dispositivi. I vari componenti interni di un iPhone X sono stati rimossi e reingegnerizzati per poter essere adattati nello chassis di un Motorola Razr pieghevole.

Il telefono-Frankenstein ideato dallo YouTuber è stato denominato “‌iPhone‌ V”, è funzionante, esegue iOS e integra il display pieghevole. Per ottenere questo risultato, sono state necessarie numerosi tentativi, smontando vari telefoni e provando a comporre il “puzzle” in vari modi prima di riuscire nell’impresa.

Apple ha registrato da anni brevetti specifici e si parla del possibile arrivo di un dispositivo di questo tipo made in Cupertino dal 2016; da tempo si rincorrono voci sulla sperimentazione nei laboratori di Apple di più prototipi in fase di test. A gennaio di quest’anno un “leaker” ha confermato i lavori interni in corso, suggerendo però che il lancio potrebbe non essere vicino perché Apple dubita ancora sia della tecnologia che del mercato per un dispositivo di questo tipo.