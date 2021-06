Aspirapolvere automatici iRobot, Ecovacs e Neato in sconto Prime Day

Se avete sempre desiderato avere un maggiordomo robot, approfittate degli sconti Prime Day su Amazon dove fino a domani diversi aspirapolvere automatici di iRobot, Ecovacs e Neato si possono comprare in sconto. Pensate che bello: vi svegliate e partite subito per il mare e quando tornate a casa vi ritrovate un pavimento più pulito di come lo avevate lasciato. Questo piccolo-grande sogno può diventare realtà usando in casa un aspirapolvere che è capace di spostarsi autonomamente da una stanza all’altra concedendovi il meritato riposo che state agognando.

Come dicevamo al momento, complici le offerte Prime Day di Amazon, ci sono diversi modelli in sconto. Alcuni di questi li abbiamo perfino provati e recensiti in passato: è il caso ad esempio di Ecovacs Ozmo 920, un aspirapolvere robot capace di mappare la casa in modo tale da potersi muovere intelligentemente lungo tutta la superficie: questo gli consente di raggiungere ogni angolo della casa senza tralasciare nulla, come può accadere invece coi modelli comunque ottimi che però non sono in grado di “vedere” e acquisire la planimetria di casa e si muovono quindi semplicemente in maniera del tutto casuale. Questo modello include anche la funzione di lavapavimento, che vi permette di aggiungere un panno costantemente umidificato sul fondo in modo tale da poter raccogliere la polvere più sottile ed eliminare anche le macchie più leggere che si possono depositare sul pavimento.

Di seguito trovate la tabella con i box per accedere alla scheda prodotto su Amazon e procedere con l’acquisto dei migliori aspirapolvere robot di iRobot, Ecovacs e Neato in promozione per il Prime Day: vi ricordiamo che questo evento terminerà alle 23:59 di domani, martedì 22 giugno, ma in caso di esaurimento anticipato delle scorte, le singole offerte potrebbero scadere prima del termine previsto, pertanto se siete interessati all’acquisto vi consigliamo di non tergiversare oltre.

Approfittiamo anche per ricordarvi le offerte Prime Day di Eufy dedicate alla pulizia domestica: le trovate raccolte in questo articolo.

Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con Tecnologia Laser LDS Smart Navi 3.0, Mappatura Multi Piano, Barriere Virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 249 – invece di 349,98

sconto 29% – fino al 22 giugno

Ecovacs Robot Aspirapolvere Lavapavimenti DEEBOT N8+, Aspirapolvere Robot con Svuotamento Automatico, Navigazione Laser LDS, Mappatura Multilivello, Controllo APP & Alexa, Pulizia Peli Animali In offerta a 499 – invece di 599,98

sconto 17% – fino al 22 giugno

ECOVACS DEEBOT OZMO 950 – Care, robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app + salviette per la pulizia In offerta a 329 – invece di 649

sconto 49% – fino al 22 giugno

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 – Robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app, 40W, Bianco In offerta a 419 – invece di 699

sconto 40% – fino al 22 giugno

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 + Robot aspirapolvere e pulitore con stazione di auto-scarico In offerta a 589 – invece di 899

sconto 34% – fino al 22 giugno

Stazione di aspirazione automatica Ecovacs CH1918 ? per lo svuotamento automatico del vostro DEEBOT T8, T8 AIVI: incl. 2 sacchetti per la polvere In offerta a 199 – invece di 299

sconto 33% – fino al 22 giugno

Ecovacs DEEBOT U2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, OZMO, Navigazione Intelligente, 3 Livelli di Aspirazione, Controllo con App e Alexa, Ottimo per Pavimenti Duri, Tappeti In offerta a 159,98 – invece di 229

sconto 30% – fino al 22 giugno

ECOVACS Deebot U2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa In offerta a 188,98 – invece di 269,98

sconto 30% – fino al 22 giugno

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento In offerta a 349,99 – invece di 499

sconto 30% – fino al 22 giugno

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 179,99 – invece di 299

sconto 40% – fino al 22 giugno

iRobot Roomba i3+552 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 549,99 – invece di 699

sconto 21% – fino al 22 giugno

Neato Robotics D8 Intelligent Robot Vacuum Cleaner, aspirapolvere robot con navigazione laser, 100 minuti di durata della batteria, connettività Alexa e controllo app, Blu (Indaco) In offerta a 649,99 – invece di 799,99

sconto 19% – fino al 22 giugno

