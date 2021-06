Amazon Prime Day 2021, Eufy sconta i prodotti per sicurezza e pulizia domestica

Eufy è uno dei brand più noti quando si parla di sicurezza e pulizia domestica. Il marchio sconta per il Prime Day numerosi kit e camere di sicurezza, nonché robot aspirapolvere per una pulizia smart.

Prima di lasciarvi alla tabella completa, segnaliamo in particolare il kit Eufycam 2C, che oltre alla base offre due telecamere con risoluzione massima di 2K, e compatibilità con HomeKit. Si tratta di un sistema che abbiamo recensito a questo indirizzo, e che ci è piaciuto particolarmente per la comodità con cui è possibile posizionare in casa le telecamere, che sono alimentate a batteria, e dunque completamente senza fili. Solitamente proposto a 299 euro, per il Prime Day viene proposto a 199,99 euro.

Oltre alle camere aggiuntive, da abbinare al Kit sopra, e alle telecamere stand alone cablate, anche motorizzate, Eufy mette in sconto alcuni robot aspirapolvere.

Tra questi, il modello RoboVac G30 Hybrid, che offre un sistema di Smart Dynamic Navigation 2.0 grazie al quale il sensore effettua opera di tracciamento del percorso, per una pulizia mirata su tutte le superfici. Propone una forza di aspirazione da 2000 Pa. Solitamente il prezzo è di 349 euro, ma per il Prime Day si potrà acquistare a 239,99 euro.

Tra gli accessori per la casa intelligente, Eufy propone anche un kit videocitofono smart, che da 129 passa a 89,99 euro per il 21 e 22 di giugno. Il videocitofono offre una risoluzione HD di 1080p in combinazione con la tecnologia WDR avanzata e un rapporto di immagine 4:3, e propone una batteria con 120 giorni di autonomia.

Ecco la lista completa

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili.

In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Telecamera aggiuntiva per sistema di videosorveglianza domestica wireless eufy Security eufyCam 2C, richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensile

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con Amazon Alexa, kit 2 telecamera, senza costo mensile

In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy Security, kit videocitofono Wi-Fi, nero, risoluzione 1080p, batteria per 120 giorni, zero costi mensili, rilevamento di persone, audio bidirezionale, citofono wireless gratuito

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Telecamera wi-fi interno smart eufy Security 2K panoramica, videosorveglianza con AI per riconoscimento persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa

In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile

In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio

In offerta a 189,99 € – invece di 239,99 €

sconto 21% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy di Anker, RoboVac G30 Hybrid, Robot aspirapolvere con Smart Dynamic Navigation 2.0, aspirazione e Lavaggio 2 in 1, Aspirazione 2000 Pa, Wi-Fi, Strisce di delimitazione

In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy [BoostIQ RoboVac 30C, Wi-Fi, Nuova Versione, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1500Pa, 4 Metri di Strisce di Demarcazione Incluse, Aspiratore Robotico Silenzioso, con Ricarica Automatica

In offerta a 174,99 € – invece di 239,99 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy [BoostIQ] RoboVac 11S MAX, aspirapolvere robot, super sottile, aspirazione ultra potente a 2000 Pa, silenzioso, autocaricabile, sistema pulente a 3 punti, pulisce parquet e tappeti a pelo medio

In offerta a 149,99 € – invece di 239,99 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy di Anker, RoboVac G30, aspirapolvere robot con Smart Dynamic Navigation 2.0, potenza di aspirazione da 2.000 Pa, Wi-Fi, funziona con Alexa, per tappeti e pavimenti duri.

In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy Robot Aspirapolvere RoboVac 11S (Slim), BoostIQ, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1300Pa, Silenzioso, Autopulente, Pulisce Pavimenti e Tappeti di Media Altezza

In offerta a 125,99 € – invece di 179,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

B07SQX58WV

Aspirapolvere Robot eufy RoboVac L70 Hybrid, navigazione laser iPath, aspirazione e lavaggio con acqua 2 in 1, Wi-Fi, mappatura, 2200 Pa, per pavimenti in legno massello e tappeti a pelo medio

349,99 € – invece di 499,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

eufy RoboVac G10 Hybrid, aspirapolvere Robot autoricaricabile a 2.000 Pa, Navigazione dinamica Intelligente, Sistema 2 in 1 spazza e Lava, Wi-Fi, Ultra Sottile, Silenzioso, per Pavimenti in Legno

In offerta a 179,99 € – invece di 269,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy HomeVac H11, aspirapolvere portatile senza fili, ultraleggero 5,4 kg, potenza di aspirazione 5500 Pa, ricarica USB, per pulizia domestica

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

eufy di Anker, HomeVac S11 Infinity, aspirapolvere Senza Fili a Batteria, Leggero, Cordless, aspirazione da 120 AW, Batteria Rimovibile aggiuntiva, Pulizia Profonda di tappeti e Pavimenti duri

In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Potete seguire tutte le migliori offerte del Prime Day e quelle che ci condurranno ai due giorni speciali su queste sezioni di Macitynet: Offerte, Prime Day e sul nostro canale telegram dedicato alle offerte.