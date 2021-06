Treppiedi e accessori Manfrotto, Lowepro e Joby in offerta Prime Day

Ecco l’occasione che non dovrebbe farsi sfuggire chi ama la fotografia o lavora nel settore foto/video: su Amazon, per il Prime Day, è possibile acquistare diverse borse, custodie, zaini ma soprattutto treppiedi di Manfrotto, Lowepro e Joby in offerta con sconti che vanno dal 26 al 59%, quindi riuscendo a risparmiare tra un quarto e più della metà del prezzo di listino.

Per chi non lo sapesse questi tre marchi sono controllati dalla stessa azienda, iconici e molto apprezzati nel mondo della fotografia. La promozione, come detto, tocca accessori come zaini, di cui Lowepro è leader primario nel mondo: è conosciuta in particolar modo per le sue soluzioni modulari adatte per i fotografi naturalisti, che necessitano di dover mettere insieme attrezzatura fotografica, indumenti, camel bag (le sacche con tubo per idratarsi senza usare le mani, ndr) e altri accessori.

In sconto ci sono anche i treppiedi semi-professionali e professionali che hanno in Manfrotto uno dei protagonisti e un parametro di riferimento. L’azienda italiana ha un’esperienza pluridecennale nel settore e allo stato attuale offre soluzioni di varia natura, con modelli ultraleggeri e costruiti in fibra di carbonio, un materiale particolarmente adatto nei contesti all’aria aperta per via della sua elevata resistenza meccanica e della sua capacità di isolamento termico, che gli consente di resistere bene alle variazioni di temperatura e anche negli ambienti più ostili.

In promozione sono presenti diversi modelli dei cavalletti da viaggio di Joby, che con i suoi Gorillapod apprezzati in tutto il mondo ha rivoluzionato questo settore. Celebri sono i cavalletti le cui gambe sono composte da piccole e robuste sfere rinforzate da guaine in gomma che, come i tentacoli di un polipo, possono essere modellate intorno ai rami degli alberi, a maniglie, pali ed altre superfici più o meno irregolari per poter agganciare fotocamere e videocamere in punti impensabili, ottenendo così inquadrature più uniche che rare.

Qui sotto trovate l'elenco completo che spazia su tutti i fronti, con prezzi e una offerta per tutte le tasche.

