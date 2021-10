L’assicurazione Tesla si basa sul comportamento di guida

Tesla offre una nuova tipologia di assicurazione auto in Texas, completamente diversa da quella che i proprietari possono ottenere in California e altrove. Il perché è presto detto: il premio assicurativo viene calcolato in base al comportamento di guida in tempo reale degli utenti.

La professione, l’età e il sesso del conducente, tutti elementi che solitamente vengono presi come parametro di riferimento da altri assicuratori, non conteranno per Tesla. La casa automobilistica afferma che non esaminerà nemmeno la cronologia dei reclami dei clienti e i record di guida.

Invece Tesla esaminerà i loro “punteggi di sicurezza”, che è una funzionalità introdotta con la versione Beta a guida autonoma completa rilasciata a settembre scorso. Ciò potrebbe rendere le cose piuttosto complicate, dal momento che il premio che deve essere pagato può cambiare ogni mese in base alle condizioni che il conducente incontra sulla strada.

Ogni avviso di collisione forzata e disinnesto forzato dell’Autopilota influirà sul punteggio. Anche seguire altri veicoli da una distanza pericolosa, frenare troppo bruscamente e svoltare in curva in modo aggressivo potrebbe abbassare il punteggio di sicurezza valido per il calcolo del premio assicurativo. Questo sistema, comunque, è ancora come funzionalità beta e Tesla ha affermato che dovrebbe migliorare nel tempo.

I proprietari potranno già richiedere un preventivo, in cui la casa automobilistica assumerà un punteggio di sicurezza di 90 per iniziare la propria politica. Il prezzo dipenderà dalle prestazioni del cliente tenute in seguito, e potrebbe essere superiore o inferiore a quello addebitato da un fornitore tradizionale.

Durante l’assemblea degli azionisti di Tesla, Elon Musk ha affermato che la società prevede di lanciare questa assicurazione anche in California, per calcolare il premio in base al comportamento di guida tenuto in tempo reale. Non è ancora consentito implementarlo, ma attualmente Tesla sta cercando di chiedere il permesso ai regolatori locali.