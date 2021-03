Tesla espande la guida autonoma in beta

Tesla ha rilasciato l’aggiornamento software per la guida autonoma in versione beta per le sue automobili a partire da ottobre dello scorso anno, ma finora la disponibilità è stata limitata a un ristretto numero di beta tester: ora la disponibilità è destinata ad aumentare in modo consistente.

Ad annunciarlo è Elon Musk in persona con uno dei suoi post su Twitter: l’imprenditore miliardario invita i possessori di Tesla interessati a provare il software di guida autonoma in beta a contattare la società. Questo perché già con l’attuale versione 8.2 in distribuzione la disponibilità è stata raddoppiata. Non solo: Musk anticipa che con la prossima versione 8.3 la disponibilità della beta sarà incrementata di 10 volte.

Dal lancio Tesla ha continuato a migliorare, introdurre nuove funzioni e correggere bug nel software. Anche se l’obiettivo del rilascio della versione finale completa, in precedenza indicato per l’inizio di quest’anno, sembra poco probabile o comunque destinato a essere posticipato, l’accelerazione del rilascio delle nuove versioni e l’ampliamento del programma di beta test dimostra che i lavori sono a buon punto. Lo stesso Musk dichiara che software e funzione di guida autonoma diventa sempre più maturo, lasciando sottintendere che la versione finale è sempre più vicina.

If you want the Tesla Full Self-Driving Beta downloaded to your car, let us know. Doubling beta program size now with 8.2 & probably 10X size with 8.3. Still be careful, but it’s getting mature. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021

I possessori di una Tesla sono avvisati: anche installando il software in beta non è possibile affidarsi completamente alla guida autonoma. Il guidatore deve sempre rimanere vigile e attento al volante, questo anche se con le ultime versioni continuano ad aumentare i resoconti anche di lunghi viaggi effettuati in automatico dalla vettura senza alcun intervento umano. Il prezzo di questa funzione non sarà a buon mercato: alla fine del 2020 era stimato in 10mila dollari, con tre mesi gratuiti di prova per invogliare l’acquisto e anche con il piano annunciato di Tesla di proporlo in acquisto a rate non appena sarà distribuito in versione finale.

