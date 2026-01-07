Project Maxwell, Motorola e Lenovo pensamo a un assistente AI percettivo che vede e ascolta

Nell’ambito del CES 2026 di Las Vegas, il team 312 Labs di Motorola ha svelato Project Maxwell: un proof of concept di AI Perceptive Companion che potrebbe integrarsi nell’ecosistema di dispositivi Motorola Qira, un super agente AI personale, sempre accessibile e contestuale.

Quando attivato, questo assistente dovrebbe essere in grado di raccogliere continuamente dati, uno scenario del tipo “vede ciò che vedi, sente ciò che senti e ascolta ciò che dici”, offrendo insight in tempo reale e raccomandazioni personalizzate.

L’idea dell’AI Perceptive Companion è la possibilità di ottenere suggerimenti contestuali che aiutano ad automatizzare e semplificare le attività quotidiane.

Il dispositivo, con fotocamera, microfono e sensori ambientali, può essere indossato come una spilla, alla stregua dello sfortunato Humane AI Pin, un approccio orientato alla “percezione ambientale” e non alla proiezione di elementi o ai comandi vocali tradizionali.

L’assistente indossabile dovrebbe essere in grado di riconoscere oggetti, situazioni, conversazioni e fornire suggerimenti in base al contesto (da quanto pare di capire il concept prevede un altoparlante) e mettere a disposizione varie funzioni senza bisogno di formulare richieste specifiche.

Un super agente AI personale unificato

Project Maxwell non richiede l’interazione e l’approccio ricorda quello di utenti con occhiali smart, senza bisogno di indossare questi ultimi. La piattaforma alla quale accede è, come accennato, Qira, super agente AI personale unificato che “percepisce, pensa e agisce” – con il consenso dell’utente – per dare vita alla visione di Lenovo “un’AI, più dispositivi” su PC, smartphone, tablet e wearable.

Lenovo spiega che, con il consenso dell’utente, Qira è progettata per comprendere gli utenti e agire su dispositivi, app e servizi supportati, operando su prodotti Lenovo e Motorola.

“Grazie a input multimodali e a una knowledge base personale, Lenovo Qira apprende dalle informazioni che gli utenti scelgono di condividere e applica questa comprensione ovunque si trovino, per offrire un aiuto immediato e personalizzato”; “trasforma gli insight in azioni coordinando attività tra dispositivi, servizi e flussi di lavoro, aiutando gli utenti a compiere il passo successivo in modo informato e incisivo”.

Il progetto in questione al momento è solo un concept: Motorola non ha indicato dettagli su autonomia, hardware usato o eventuali piani di produzione.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.