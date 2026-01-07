Facebook Twitter Youtube

WhatsApp migliora le chat di gruppo con tre novità

Di Mauro Notarianni
WhatsApp ha annunciato tre novità per la chat di gruppo. “Che si tratti di condividere i propositi per l’anno che inizia, prepararsi a una festa speciale imminente o pianificare la strategia per vincere il campionato di calcio, le chat di gruppo su WhatsApp facilitano la comunicazione con le persone, a prescindere dal dispositivo che usano”, scrive l’azienda parte del gruppo Meta.

Tre le novità che dovrebbero consentire “di comunicare ed esprimersi al meglio nelle chat di gruppo”:

  • Descrizioni membro: ognuno di noi ricopre ruoli diversi e a volte nelle chat di gruppo vorremmo offrire maggiore contesto. Ora è possibile assegnare una descrizione che indica il nostro ruolo e personalizzarla in ogni gruppo di cui facciamo parte. È possibile quindi essere “Papà di Anna” in un gruppo e “Portiere” in un altro.
  • Sticker con testo: se si vuol far risaltare un messaggio, ora è possibile trasformare qualsiasi parola in uno sticker digitando il testo nella Ricerca di sticker. È anche possibile aggiungere gli sticker appena creati direttamente ai propri pacchetti di sticker anziché doverli prima inviare in una chat.
  • Promemoria degli eventi: quando si crea e invia un evento nella chat di gruppo, è possibile impostare promemoria tempestivi e personalizzati per gli invitati. In questo modo, tutti si ricorderanno di venire alla nostra festa o di collegarsi alla chiamata al momento giusto, a seconda del tipo di evento.
Questi nuovi aggiornamenti si aggiungono alle funzioni lanciato negli anni per migliorare la comunicazione nei gruppi, come la condivisione di file fino a 2 GB e di file multimediali in HD, la condivisione dello schermo, le chat vocali e altro ancora.

“Crediamo che WhatsApp offra l’esperienza ideale nelle chat di gruppo e ci impegniamo per renderla ancora migliore”, scrive ancora Meta.

A dicembre sono arrivati i messaggi per le chiamate perse, sticker per lo stato, miglioramenti nella generazione di immagini con Meta AI e altro ancora.

