ChatGPT e Salute di Apple insieme, offrono consigli sul benessere

ChatGPT entra nel campo della salute e del benessere e punta a farlo conversando con noi, utilizzando le applicazioni che già oggi raccolgono dati da sensori e servizi dedicati.

L’indiscrezione era trapelata da qualche settimana e ora OpenAI ha annunciato ChatGPT Salute, una versione di ChatGPT con una modalità dedicata alla salute e al fitness che permette di operare in uno spazio riservato, connettere dati sanitari e ottenere una guida più personalizzata nella comprensione e nella gestione della salute e del benessere.

Collegamento dei dati sanitari e delle app

L’utente è incoraggiato a collegare la propria cartella clinica e le app dedicate al benessere, come Salute di Apple, Peloton, MyFitnessPal, Weight Watchers e Function, per ottenere risposte personalizzate basate sui dati reali.

Il suggerimento è di collegare la cartella clinica elettronica in modo che ChatGPT possa analizzare risultati di laboratorio, resoconti di visite e cronologia sanitaria. A questi si affiancano i dati di MyFitnessPal e Weight Watchers per la guida alimentare, quelli di Salute di Apple per le informazioni su salute e fitness, inclusi movimento, sonno e schemi di attività, e i dati di Function per approfondimenti sui valori di laboratorio.

Una volta collegati i dati, ChatGPT Salute utilizza queste informazioni come contesto per rispondere alle domande in modo più mirato. L’AI può aiutare a interpretare i risultati degli esami, individuare andamenti nel tempo, prepararsi a una visita medica o ricevere indicazioni su alimentazione e attività fisica basate sulle abitudini registrate. L’obiettivo non è fornire diagnosi o terapie, ma rendere più comprensibili dati spesso frammentati e facilitare il dialogo con i professionisti sanitari

Come funziona ChatGPT Salute

ChatGPT Salute è progettato come uno spazio separato all’interno di ChatGPT, in cui conversazioni, app collegate e file vengono archiviati separatamente dalle altre chat. Le informazioni sanitarie e le memorie restano confinate all’interno di Salute e non confluiscono mai nelle chat principali.

Quando serve, l’AI può utilizzare il contesto delle chat non legate alla salute, come un recente trasloco o un cambiamento nello stile di vita, per rendere una conversazione sanitaria più pertinente. Il flusso inverso non è consentito: le chat esterne a Salute non possono accedere a file, conversazioni o memorie sanitarie. Le memorie possono essere visualizzate o eliminate in qualsiasi momento dalla sezione Salute o dalle impostazioni di personalizzazione.

Il servizio è indicato come progettato in stretta collaborazione con i medici. OpenAI dichiara di aver lavorato con oltre 260 professionisti sanitari in 60 Paesi, raccogliendo centinaia di migliaia di feedback per definire non solo cosa ChatGPT Salute può fare, ma anche come deve rispondere, quando suggerire un approfondimento medico e come comunicare in modo chiaro senza banalizzare.

Negli Stati Uniti OpenAI ha stretto una collaborazione con b.well, indicata come la rete più ampia e sicura di dati sanitari connessi in tempo reale. La piattaforma fornisce il back-end per il caricamento delle cartelle cliniche, accessibili esclusivamente ai maggiorenni e revocabili in qualsiasi momento.

Privacy, sicurezza e uso dei dati

In un post sul blog aziendale, OpenAI riferisce che ChatGPT Salute si basa sui controlli di privacy, sicurezza e gestione dei dati di ChatGPT, con livelli di protezione aggiuntivi progettati specificamente per l’ambito sanitario. Tra questi figurano sistemi di crittografia dedicati e meccanismi di isolamento per mantenere le conversazioni sanitarie private e separate.

OpenAI specifica inoltre che le conversazioni su ChatGPT Salute non vengono utilizzate per addestrare i modelli di base, un punto centrale vista la natura sensibile delle informazioni trattate.

Accesso e lista di attesa

Per il momento è possibile iscriversi a una lista di attesa. L’intenzione di OpenAI è avviare il beta testing con un gruppo ristretto di utenti e poi rendere il servizio disponibile gradualmente per tutti, indipendentemente dal piano di abbonamento utilizzato, inizialmente su web e iOS.

La piattaforma non è al momento disponibile nel Regno Unito e in Europa. OpenAI sottolinea che ChatGPT Salute non è uno strumento per diagnosi o trattamenti medici, ma un supporto informativo e organizzativo che affianca, senza sostituirle, le cure dei professionisti sanitari.

