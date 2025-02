Pubblicità

Si può chiedere di tutto e di più agli assistenti AI e un possibile utilizzo al quale Microsoft probabilmente non aveva pensato per Coplot è il “supporto tecnico” completo per chi vuole sfruttare copie pirata dei suoi software e sistemi operativi, in particolare Windows 11.

Il sito WindowsCentral riferisce che Microsoft Copilot offre suggerimenti agli utenti che chiedono come attivare (in modo illegale) Windows 11, bypassando in altre parole la richiesta del codice di attivazione, con tanto di risposte che spiegano gli strumenti da usare e come procedere.

La possibilità di “piratare” Windows 11 non è una novità e neanche una procedura tecnicamente complessa, ma è ovviamente illegale, è considerato immorale oltre a presentare potenziali problematiche si sicurezza. È lo stesso assistente AI Copilot a indicare considerazioni sull’utilizzo di software pirata spiegando che questo viola le leggi sul copyright e può comportare sanzioni legali significative, può contenere malware o altre minacce alla sicurezza, mettendo a rischio i propri dati personali e il proprio dispositivo.

Ancora, evidenziando che il software originale offre aggiornamenti regolari e supporto tecnico, possibilità non offerte con le versioni piratate. Si trovano licenze di Windows a costi molto abbordabili e non ha alcun senso optare per “crack” e affini.

Per quanto riguarda i software più noti (es. Office) esistono varie alternative (anche gratuite e open source) che rispettano i diritti degli sviluppatori e garantiscano la sicurezza e il supporto necessari.

Abbiamo, per curiosità, posto la domanda su come attivare Windows senza licenza anche a ChatGPT e quest’ultimo ha riferito che “attivare Windows senza una licenza valida non è consentito dalle policy di Microsoft ed è una violazione dei termini di utilizzo”, ricordando tuttavia che “è possibile utilizzare Windows senza attivazione con alcune limitazioni, come la presenza di una filigrana sul desktop e restrizioni sulla personalizzazione”.

Insistendo, l’assistente di OpenAI suggerisce di acquistare una licenza gratuita o scontata, oppure comprare una licenza economica, spiegando che esistono rivenditori di chiavi OEM a basso costo (come Amazon o eBay).

Microsoft sta sperimentando Office gratis con inserzioni pubblicitarie.