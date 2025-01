Meta prepara tre occhiali smart, Realtà aumentata inclusa

Pubblicità

Meta sta pianificando importanti novità nel settore dell’hardware, con le ultime indiscrezioni che indicano la società al lavoro su almeno tre nuovi modelli di occhiali smart, in base a una tabella di marcia che porterà al lancio dei suoi primi veri occhiali per la realtà aumentata.

Secondo un recente report di Mark Gurman di Bloomberg, basato su fonti vicine all’azienda, starebbe anche sviluppando strumenti basati sull’intelligenza artificiale per un dispositivo indossabile da polso e per auricolari.

Attualmente, Meta commercializza occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban, una linea di prodotti nota internamente come “Supernova”. Secondo Gurman, questa gamma sarà presto introdotta in nuovi mercati, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle aree di espansione. Inoltre, la tecnologia di Meta potrebbe essere applicata ad altre montature dei marchi di proprietà del partner Luxottica Group.

In questa strategia, si prevede anche il lancio di un nuovo modello, noto al momento con il nome in codice “Supernova 2”, basato sugli occhiali “Sphaera” di Oakley. Questi, potrebbero essere pensati per ciclisti e atleti, con una fotocamera posizionata al centro della montatura.

Il terzo modello in sviluppo, denominato internamente “Hypernova”, dovrebbe avvicinarsi ulteriormente a un’esperienza di realtà aumentata, permettendo agli utenti di eseguire applicazioni di base, visualizzare notifiche e mostrare le foto scattate dal dispositivo. Le fonti rivelano che questo modello avrà un prezzo più elevato rispetto agli altri, con un costo stimato di circa 1.000 dollari.

Parallelamente, Meta sta portando avanti lo sviluppo di un altro dispositivo AR, denominato Orion. Tuttavia, secondo Gurman, questo prodotto non sarà commercializzato. Invece, l’azienda prevede di lanciare una versione più avanzata, attesa per il 2027, con il nome in codice Artemis, che sarà più leggero rispetto a Orion e offrirà funzionalità più avanzate.

Bracciale smart

Un altro dettaglio interessante emerso dal report riguarda lo sviluppo di un bracciale in grado di controllare gli occhiali smart di Meta. Attualmente, la maggior parte dei modelli include controlli integrati nelle aste, ma l’opzione da polso potrebbe rappresentare un’alternativa simile a quella vista nel prototipo Orion.

Anti AirPods

Infine, Meta sta continuando a lavorare su prototipi di auricolari dotati di fotocamera, potenziali rivali degli AirPods di Apple. Questo progetto, denominato “Camerabuds”, era stato inizialmente riportato nel maggio 2024, ma sembra aver incontrato alcune difficoltà nelle fasi di sviluppo. Questo vuol dire che anche se il prodotto dovesse effettivamente arrivare sul mercato, potrebbe richiedere ancora diversi anni.

