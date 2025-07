ASUS ProArt Display PA32QCV, il monitor 6K per creativi in arrivo ad agosto

Nel mondo dei monitor professionali, dove Apple domina da anni con lo Studio Display da 5K e l’iconico Pro Display XDR da 6K, entrambi però abbastanza invecchiati e cui dovrebbero seguire degli eredi, ASUS lancia la sua sfida. Il nuovo ProArt Display PA32QCV promette caratteristiche di alto livello a un prezzo molto più accessibile, con una risoluzione 6K nativa, calibrazione di fabbrica e compatibilità totale con macOS.

Alta risoluzione e fedeltà cromatica

La densità di 218 PPI del ProArt Display rende ogni dettaglio nitidissimo, con una superficie utile del 145% più ampia rispetto a un monitor 4K della stessa dimensione. È pensato per chi lavora su progetti complessi, in cui la precisione visiva è tutto: fotografi, montatori video, illustratori e designer.

Copre il 98% del gamut DCI-P3 e il 100% dello spazio sRGB, con Delta E<2, ed è calibrato in fabbrica e certificato Calman Verified. La compatibilità con HDR10 e DisplayHDR 600 completa il pacchetto, garantendo contrasti profondi e immagini realistiche.

Connessioni, efficienza e produttività

Il PA32QCV punta anche su flessibilità e connettività. Integra due porte Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96W, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC, USB-C per lo switch KVM, hub USB e jack cuffie.

Grazie al KVM automatico, si possono controllare due dispositivi contemporaneamente con un solo mouse e tastiera. Ideale per chi lavora con due sistemi operativi o ha più laptop collegati.

La tecnologia LuxPixel con rivestimento anti-riflesso (AGLR) riduce al minimo le distrazioni, senza sacrificare nitidezza e contrasto. Il monitor integra anche sensori di luminosità ambientale e retroilluminazione, che regolano automaticamente la resa visiva in base alla luce della stanza.

Compatibilità avanzata con macOS

Se non fosse già chiaro dalle specifiche che l’obbiettivo è il mercato Apple, si possono trovare confermate dalle specifiche nuovo preset M Model-P3 integrato che assicura la corrispondenza cromatica con i display dei MacBook e dei dispositivi Apple. Il monitor è inoltre compatibile con ASUS DisplayWidget Center per macOS, che permette di regolare facilmente luminosità, contrasto e temperatura colore direttamente dal Mac.

Tra le chicche: sul ProArt Display è possibile regolare la luminosità del monitor usando i tasti fisici del MacBook, a patto che il cursore del mouse sia visibile sullo schermo del ProArt.

Un’alternativa ai monitor Apple

Nel confronto con l’attuale offerta Apple, il nuovo monitor ASUS si posiziona in modo interessante. Lo Studio Display, presentato nel 2022 (e provato qui), ha una risoluzione 5K su 27 pollici, un pannello LCD da 600 nit e parte in Italia da 1799 euro. Il Pro Display XDR, ancora più ambizioso, offre anch’esso una risoluzione 6K su 32 pollici, ma costa 5599 € ed è ancora più vecchio, risale al 2019.

Con un prezzo di lancio di circa 1299 dollari e specifiche tecniche superiori allo Studio Display (come HDR10, supporto DisplayHDR 600, e doppia porta Thunderbolt 4), il PA32QCV si candida come opzione sensata per chi lavora su Mac, ma non vuole o non può permettersi i monitor Apple.

Il momento scelto da ASUS non è casuale. Apple ha in cantiere un successore dello Studio Display, secondo indiscrezioni affidabili: un modello da 27 pollici con retroilluminazione mini-LED e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Ma l’attuale offerta resta ferma al 2022, mentre il Pro Display XDR è sul mercato dal 2019.