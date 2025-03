Apple sta lavorando su nuovi Studio Display

Pubblicità

Apple sta lavorando su un nuovo monitor Studio Display. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg spiegando che il prezzo e design del modello attuale sono in linea con la qualità del prodotto ma le specifiche cominciano a essere un passo indietro rispetto a quanto disponibile sul mercato.

Internamente il nome in codice del nuovo monitor è “J427” e secondo Gurman dovrebbe essere presentato entro fine anno o al massimo a inizio 2026 e dovrebbe essere il successore dello Studio Display. Cupertino ha in cantiere anche un diverso modello, nome interno in codice “J527” e potrebbe essere o un monitor del tutto diverso o un modello con display di dimensioni diverse dal primo e specifiche del tutto differenti.

Nuovi monitor in arrivo non stupiscono: lo Studio Display con schermo Retina 5K (qui la nostra recensione) è stato presentato nel 2022 e il Pro Display XDR con risoluzione 6K ha ormai circa sei anni (è stato presentato a dicembre del 2019).

Indiscrezione di Apple al lavoro sullo Studio Display 2 sono arrivate anche da Ross Young, esperto del settore display che lavora per Counterpoint Research. In un post su X (Twitter) pubblicato lo scorso mese, Young aveva riferito che il nuovo Studio Display è previsto con display da 27” ma con retroilluminazione mini-LED, elemento che permetterebbe di aumentare la luminosità e migliorare il rapporto di contrasto rispetto all’attuale modello. In passato sono circolate indiscrezioni anche del possibile arrivo di display mini-LED da 31,6″.

La retroilluminazione mini-LED permetterebbe di offrire un display con tecnologia ProMotion e refresh rate variabile fino a 120Hz, altri vantaggi rispetto all’attuale Studio Display.

L’attuale Studio Display vanta schermo 27” LCD con risoluzione 5K, refresh rate di 60Hz, luminosità fino a 600 nit, videocamera con ultra-grandangolo da 12MP e angolo di campo 122°, Sistema a sei altoparlanti hi‑fi con woofer force‑cancelling, Una porta Thunderbolt 3 (USB‑C), tre porte USB‑C. Il prezzo di listino parte da 1799€.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con vari esempi di monitor alternativi a quelli Apple che è possibile abbinare al Mac.

L’attuale Apple Studio Display si distingue da gran parte dei monitor per la risoluzione ma anche per altre caratteristiche e funzioni esclusive.