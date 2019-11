Asus XG438Q, anche in Italia il grande monitor 4K da 43″ dedicato al gaming e ai film

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato Strix XG438Q, definito il monitor gaming 4K UHD FreeSync 2 HDR “più grande e veloce al mondo”.

Il nuovo display presenta un pannello UHD 4K da 43 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, tecnologia HDR con copertura della gamma colore DCI-P3 del 90% e un certifcato DisplayHDR 600, oltre al supporto per la tecnologia AMD HDR Radeon FreeSync 2.

Il produttore evidenzia l’uso della tecnologia GameFast Input per un controllo reattivo e senza lag, indicata come in grado di “aumentare l’esperienza di gioco”.

La caratteristica principale di ROG Strix XG438Q è l’ampio pannello da 43 pollici, che offre un’esperienza di gioco e intrattenimento su grande schermo senza sacrificare altre tecnologie e la frequenza di aggiornamento variabile che di solito si trovano solo in monitor più piccoli. Il monitor in questione integra un rivestimento antiriflesso secondo il produttore in grado di offrire un’esperienza visiva omogenea su tutto il display in qualsiasi tipo di condizione e di illuminazione, permettendo così di apprezzare al meglio i contenuti riprodotti, che siano questi giochi d’azione o film.

Il refresh rate di 120Hz garantisce fluidità e assenza di lag, inoltre, grazie alla tecnologia Radeon FreeSync 2 HDR è possibile visualizzare in modo fluido anche le immagini con bassa latenza e luminosità, migliorandone allo stesso tempo il contrasto. In particolare il FreeSync 2 prevede l’elaborazione a bassa latenza di contenuti sia standard che HDR, riducendo il ritardo di input tipicamente associato al contenuto HDR. Una tecnologia denominata GameFast riduce ulteriormente il tempo di input, trasmettendo rapidamente le informazioni su schermo in modo che i giocatori siano sempre al passo con l’azione guadagnando quei preziosi millisecondi che spesso fanno la differenza tra chi perde e chi vince.

l display supporta la ttecnologia HDR su una gamma di luminosità fino a 700cd/m2, in modo da offrire una gamma cromatica più ampia e un contrasto più elevato rispetto ai monitor tradizionali, con bianchi più luminosi e neri più scuri. Offre anche una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 90% e prestazioni di contrasto che soddisfano i requisiti per la certificazione DisplayHDR 600, rendendolo ideale anche per le attività professionali come la progettazione

Il pannello UHD 4K di Strix XG438Q si presta a tutti i tipi di intrattenimento, dai giochi ai film. Il telecomando incluso semplifica la gestione dell’output del monitor, consentendo il controllo a distanza di impostazioni come luminosità, contrasto, input video e molte altre. Il telecomando include anche pulsanti di controllo del volume che permettono la regolazione dell’uscita degli altoparlanti stereo integrati da 10 W.

Nel momento in cui scriviamo ASUS ROG Strix XG438Q è già in vendita su Amazon al prezzo di 1.228,00 € IVA inclusa.