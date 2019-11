iRig Stream, è in vendita l’interfaccia audio per lo streaming di IK Multimedia

Il nuovo iRig Stream di IK Multimedia è ufficialmente in vendita in Italia al prezzo di 121,99 euro. Annunciato a metà ottobre insieme a tre nuovi microfoni progettati su misura di YouTuber e creatori di contenuti video, questa interfaccia audio è uno strumento davvero pratico per chi desidera acquisire audio in alta qualità utilizzando i dispositivi mobili.

E’ la prima interfaccia audio progettata dalla società per lo sharing, dalle live-stream di Instagram ai video su YouTube e alle playlist su SoundCloud (e non solo). Con iRig Stream è infatti possibile collegare strumenti, mixer, tastiere e molto altro (grazie alle due porte RCA) ad iPhone, iPad, dispositivi Android e Mac/PC tramite cavo USB, USB-C o Lightning e controllare da qui tutte le app preferite per connettersi rapidamente con i propri ascoltatori.

Offre infatti il monitoraggio diretto in cuffia e grazie allo switch mono/stereo è compatibile con un vasto parco di applicazioni (come Instagram, che lavora in mono). Offre anche una funzione di loopback per riprodurre musica di sottofondo contemporaneamente allo streaming audio.

iRig Stream mette a disposizione convertitori A/D e D/A 24-bit/48 kHz per offrire un segnale pulito e professionale: inoltre, grazie all’input del gain regolabile e agli indicatori di livello sarà possibile controllare il livello del suono con facilità.

Per finire, l’azienda l’ha costruito in modo tale che potesse essere alimentato dal semplice collegamento con il dispositivo senza richiedere un ulteriore collegamento a powerbank o prese elettriche, semplificandone così l’uso in mobilità.

iRig Stream come dicevamo è ufficialmente in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 99,99 euro IVA esclusa (121,99 euro IVA inclusa).

