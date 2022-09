ATOMSTACK A10 PRO, l’incisore laser super potente su Amazon con 70 euro di sconto

ATOMSTACK A10 PRO è uno degli incisori laser attualmente più potenti e performanti sul mercato. Costa 569 euro su Amazon e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Gode di una potenza ottica del laser di 10-11 W, con l’area di messa a fuoco ultrasottile ridotta a 0,08 * 0,15 mm: questo si traduce in un laser ad alta densità che può tagliare facilmente pannelli di legno spessi 15-20 mm, acrilico spesso 10-15 mm. Non solo, può incidere direttamente specchi, metallo in acciaio inossidabile, ceramica, vetro, con incisione e velocità di taglio del 40% più veloce rispetto a molti concorrenti.

ATOMSTACK A10 PRO permette di incidere su un’area di 410×400 mm, naturalmente con uno sguardo alla sicurezza, proponendo un vetro panoramico di protezione, per tenere al sicuro gli occhi durante le incisioni. Il pannello di sicurezza, infatti, filtra il 97% della luce UV.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, grazie al modulo WiFi integrato, l’utente può controllare facilmente la macchina tramite iPhone o telefoni Android. Si tratta di un macchinario estremamente semplice da utilizzare, anche per coloro che si affacciano in questo palco per la prima volta: l’app è progettata per semplificare la configurazione dell’incisore, ed è progettata per supportare anche l’incisione offline. L’app è in grado di rilevare i file locali dalla scheda SD/TF oppure è possibile selezionare foto dal proprio telefono così da inciderle.

L’intera struttura arriva in scatola di montaggio ed è progettata per un’installazione rapida, generalmente in 10-20 minuti. La macchina è compatibile con vari software di incisione maturi, come LaserGRBL, LightBurn, e supporta Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 e successivi. Ovviamente è compatibile anche con macOS utilizzando LightBurn e il formato file con estensione NC, BMP, JPG, PNG, DXF, e altre ancora.

Solitamente ATOMSTACK A10 PRO ha un costo di 569 euro, ma utilizzando il codice sconto ZBANX70F la si magherà appena 499 euro. Clicca qui per acquistarla.