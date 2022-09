Tim Cook boccia i messaggi RCS di Google con una battuta

Da anni Google sta cercando di convincere Apple ad adottare la tecnologia di messaggi RCS su iPhone, senza successo, ed ora Tim Cook boccia l’argomento e lo liquida con una battuta. L’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha concesso una intervista a Kara Swisher in occasione della Code Conference nelle scorse ore: insieme a Jony Ive e Laurene Powell Jobs il CEO di Apple ha presentato Steve Jobs Archive di cui abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.

Durante la sessione finale di domande e risposte, a Cook è stato chiesto del rifiuto di Apple di adottare lo standard Rich Communication Services, o RCS, per i messaggi. La risposta di Cook non è stata sorprendente. Cook, in modo netto, ha risposto:

Non vedo i nostri utenti che ci chiedono di mettere molta energia in questo al momento. Mi piacerebbe convertirti a un iPhone

Chi ha posto la domanda ha spiegato che, poiché sua madre usa un dispositivo Android, non gli è possibile inviarle determinati video a causa della dipendenza dagli SMS. La risposta di Cook è stata ancor più semplice:

compra un iPhone a tua madre

Apple ha a lungo rifiutato di adottare la tecnologia dei messaggi RCS, che porterebbe molte funzionalità simili a iMessage anche nella comunicazione multipiattaforma tra iPhone e dispositivi Android. RCS offre una serie di aggiornamenti rispetto agli SMS tradizionali. Ciò include indicatori di digitazione, chat di gruppo migliorate, allegati in alta risoluzione e di dimensioni maggiori e molto altro.

Google ha recentemente lanciato un’ampia campagna pubblicitaria che spinge Apple ad adottare RCS. “Apple dovrebbe risolvere ciò che è rotto”, dice Google nei suoi annunci.

Non si tratta del colore delle bolle. Sono le piccole foto e i video, senza messaggi via wifi e senza ricevute di lettura. Apple crea questi problemi quando ci scriviamo a vicenda da iPhone e telefoni Android, ma non fa nulla per risolverlo

Apple non ha alcun incentivo ad adottare i messaggi RCS, al contrario invece continua ad apportare aggiornamenti e miglioramenti alla propria piattaforma iMessage. La multinazionale di Cupertino ha apportato miglioramenti minori all’esperienza SMS tra iPhone e dispositivi Android, incluso un migliore supporto per Tapback in iOS 16. A parte questo, è chiaro che Apple non ha alcuna intenzione di dedicare tempo alla tecnologia RCS.

Nell’ambito dell’evento del 7 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, gli auricolari AirPods Pro 2 riprogettati, tre nuovi modelli di Apple Watch (Serie 8, modello SE economico e il top Ultra) e novità per Apple Fitness+.