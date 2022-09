Le cover Apple per iPhone 14 sono già disponibili

Se date uno sguardo allo store ufficiale Apple, scoprirete che sono già in vendita, con consegna in un giorno lavorativo, le cover per iPhone 14 modelli standard e iPhone 14 Pro. Sì, arrivano prima dei nuovi smartphone.

Del resto ha senso, considerando che si tratta del primo accessorio da utilizzare, subito dopo aver spacchettato il proprio iPhone. Simili in tutto e per tutto a quelle dello scorso anno, sono sempre disponibili in diversi colori e materiali, suddivise tra quelle in silicone, e le altre in pelle. Sono disponibili sia per iPhone 14, che per iPhone 14 Pro, nelle due diverse varianti di dimensione, così da adattarsi ai modelli da 6,1 e 6,7 pollici.

Trattandosi di prodotti ufficiali Apple, si tratta di custodie MagSafe, quindi compatibili e adatte per tutti i dispositivi magnetici, sia supporti, che caricatori.

Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 14, la custodia è magicamente facile da agganciare e sganciare, e anche la ricarica wireless diventa più veloce. E quando sei a corto di batteria non devi nemmeno togliere la custodia: ti basta appoggiare iPhone direttamente sull’alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi

Come ogni custodia progettata da Apple, anche questa ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione:

non è solo bella da vedere, è fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute

Dalla descrizione che fa Apple delle cover in pelle, si legge che la custodia è prodotta con pelle morbida e di alta qualità. Come al solito, Apple tiene a specificare che la pelle è un materiale naturale e nel tempo può mostrare grinze e segni, o formare una patina, proprio come succede a una cintura: questo, però, gli consente nel tempo di diventare ancor più bella dal punto di vista estetico.

Inoltre, Apple ricorda che gli accessori MagSafe possono lasciare una leggera impronta sulla cover, dunque, se si preferisce evitarlo, è consigliabile utilizzare per caricare iPhone 14 una custodia trasparente o in silicone, oppure rimuovere quella in pelle nella fase di ricarica.

Nell’ambito dell’evento del 7 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, gli Auricolari AirPods Pro riprogettati, tre nuovi modelli di Apple Watch e novità per Apple Fitness+.