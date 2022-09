AT&T cita in giudizio T-Mobile per campagna pubblicitaria falsa

AT&T sta citando in giudizio T-Mobile. Martedì, il vettore ha presentato una denuncia alla Eastern District Court del Texas, accusando il suo rivale di pubblicità falsa. La campagna “Verizon and AT&T Ban Senior Discounts” lanciata di recente da T-Mobile è al centro della causa.

La campagna mira a richiamare l’attenzione su una promozione che risale al mandato di John Legere come CEO di T-Mobile. Dal 2017, il vettore ha offerto piani Unlimited 55+ che offrono alle persone di 55 anni e più accesso scontato alla sua rete. Ad esempio, l’attuale pacchetto di livello base parte da 40 dollari al mese con pagamento automatico e include chiamate “illimitati”, messaggi di testo e dati.

All’inizio del 2020 AT&T ha iniziato a proporre il proprio piano Unlimited 55+, tuttavia solo il Florida, e così la campagna T-Mobile recita:

Fino a quando Verizon e AT&T non offriranno sconti senior al di fuori della Florida, stiamo aiutando i loro clienti ad accedere agli sconti wireless che meritano come parte del nostro Carrier Callout

AT&T sostiene che la campagna di T-Mobile è “intenzionalmente progettata per ingannare gli anziani”. Il vettore afferma che il sito web di T-Mobile include affermazioni che sono “letteralmente false”. Inoltre, osserva che “AT&T non ha “vietato” agli anziani di ottenere servizi scontati al di fuori dello stato della Florida”. L’azienda, infatti, propone un programma che ha in atto da marzo 2015. AT&T offre ai membri di AARP, un’organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta più di 38 milioni di anziani negli Stati Uniti, uno sconto di 10 dollari sul suo piano Unlimited Premium, tra gli altri vantaggi. Questa promozione è disponibile in tutti i 50 stati degli Stati Uniti.

Le affermazioni di T-Mobile sono apertamente disoneste e completamente false. Non è la prima volta che diffondono informazioni fuorvianti. AT&T offre sconti wireless a persone di tutte le età, compresi gli anziani in tutti i 50 stati. L’unico modo per fermare il vettore è apparentemente in un tribunale, ed è lì che siamo

T-Mobile non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Engadget. AT&T sta chiedendo danni e un’ingiunzione contro la campagna. La promozione Unlimited 55 ha già messo nei guai la compagnia che nel 2020 affermata che la rete 5G del vettore fosse più affidabile di quella dei suoi concorrenti; anche in quel caso la campagna venne sospesa dopo che Verizon presentò una denuncia al National Advertising Review Board.