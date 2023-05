Attenti ad usare il vostro smartphone ai concerti

Sta tornando di moda la preoccupazione dei sensori degli smartphone letteralmente distrutti dai laser dei concerti. Un video su TikTok diventato virale, e probabilmente apparso anche nella vostra timeline, rende perfettamente l’idea di cosa accade alla camera del vostro smartphone, se centrata da un laser.

Il video pubblicato dall’utente giuseppe spada testimonia in modo preciso cosa accade al sensore della fotocamera dello smartphone, quando questa viene a incrociare sul laser di una luce presente sul palcoscenico. Inizialmente iniziando ad apparire lunghe strisce simili ai pixel bruciati su uno schermo, che poi si moltiplicano per tutta la lunghezza dello schermo.

In realtà, non si è trattato di un caso isolato, considerando che sono molti i commenti in risposta che testimoniano di fatti analoghi.

In verità, il fenomeno non si scopre solo adesso. Nel 2013, una situazione simile si è verificata in un altro concerto, ma questa volta con protagonista una camera RED Epic da 20.000 dollari.

Il 2019 è stato, poi, un anno particolarmente movimentato per la distruzione dei sensori tramite laser: in quell’anno prima il laser per auto a guida autonoma, poi un laser per tatuaggi sono stati i colpevoli dietro la distruzione di due sensori.

Il fenomeno è comunque ben noto alle case produttrici di sensori, tanto che Sony stessa nelle sue pagine di supporto mette in guardia gli utenti dall’esporre i sensori delle proprie camere alle luci dei laser.

Non esporre direttamente la lente a raggi laser. Ciò potrebbe causare danni al sensore di immagine e causare il malfunzionamento della fotocamera. Suggerimenti per evitare tali danni: Evitare di esporre l’obiettivo della fotocamera durante gli eventi laser.

Utilizzare sempre il coperchio dell’obiettivo per coprire l’obiettivo o conservarlo nella borsa della fotocamera quando non si utilizza la fotocamera.

A margine di tutto occorre ricordare che il danno si potrà registrare in ambiente esterno o interno quando il laser colpisce la camera dello smartphone, anche se non è direttamente in uso.

Insomma, il consiglio finale è quello di riporre i vostri smartphone durante i concerti o qualsiasi altra manifestazione in cui siano presenti raggi laser.