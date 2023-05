Con Microhoo MH02D l’estate si passa al fresco ovunque

Con Microhoo MH02D è come respirare nella foresta: questo piccolo ma performante condizionatore d’aria portatile è infatti in grado di rinfrescare l’aria in pochi minuti e allo stesso tempo la purifica, rendendola più salubre per tutta la famiglia.

È così leggero (siamo sugli 850 grammi) e poco ingombrante (misura all’incirca 17,5 x 17 x 15 centimetri) che si può trasportare facilmente ovunque grazie anche all’ampia, morbida maniglia che troviamo sul lato superiore. Così, oltre che tra una stanza e l’altra, si può decidere di portarselo nel piccolo ufficio dove si lavora tutto il giorno, oppure nella casa-vacanze in cui si trascorrerà il fine settimana.

Come un ventilatore, usa una ventola con velocità regolabile tramite manopola che sposta l’aria alla velocità massima di 2,5 metri al secondo, ma è in grado di produrre aria molto più fresca grazie all’acqua che si inserisce nell’apposito serbatoio: c’è spazio per mezzo litro d’acqua, sufficienti per rinfrescare dalle 4 alle 8 ore complessive in base alla potenza selezionata.

Può emettere anche nell’aria all’incirca 150 millilitri d’acqua ogni ora, andando appunto a rinfrescare l’ambiente ma anche purificando con ioni negativi – dice la scheda tecnica – per rimuovere l’odore del fumo sterilizzando l’aria.

Funziona a batteria (ricaricabile via USB), quindi non si è neppure vincolati al suo posizionamento perché non ci sono cavi: i 4.000 mAh ad uso dell’utente promettono dalle 4 alle 9 ore di autonomia, combaciando quindi con la capacità del serbatoio, con un consumo complessivo di soli 6 Watt.

Questo condizionatore d’aria portatile risparmia anche nel rumore in quanto usa un motore brushless che produce intorno ai 19 dB quando la potenza è impostata al massimo consentito.

Dove comprare

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento lo potete comprare online spendendo 51,48 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.