Attenzione alle decorazioni di Natale, se sono così metti a rischio la tua connessione Wi-Fi

Uno studio britannico rivela come alberi e addobbi natalizi possano ridurre sensibilmente la velocità della rete domestica; consigli pratici per evitare interferenze Wi-Fi.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie cresce l’attenzione verso le decorazioni che abbelliscono le nostre case, ma uno studio recente mette in guardia gli utenti di internet: l’albero di Natale e i suoi ornamenti potrebbero compromettere significativamente la qualità della connessione Wi-Fi domestica. I risultati di una ricerca condotta da Broadband Genie offrono uno spaccato inedito su come le tradizionali decorazioni festive, da sempre simboli di calore e convivialità, possano paradossalmente ostacolare la trasmissione del segnale internet.

L’impatto delle decorazioni natalizie sulla qualità del Wi-Fi

Secondo i dati raccolti, l’albero di Natale – in particolare quello di specie Nordmann Fir alto circa 1,80 metri, come quello utilizzato nel test – e gli oggetti che lo adornano possono ridurre la velocità di download fino al 31%, passando da 193 Mbps a 134 Mbps. Ma la vera sorpresa riguarda la velocità di upload, che può crollare fino all’88%, scendendo da 26 Mbps a soli 3 Mbps.

Tra gli elementi più critici per l’interferenza del segnale sono stati identificati le luci di natale, il tinsel, le palline, così come aghi e rami dell’albero stesso che assorbono e deviano le onde radio del router. Sophie, la tester di Cambridge che ha condotto la prova, ha raccontato di aver sperimentato difficoltà nella ricezione del segnale in alcune zone della sua abitazione, con conseguenti problemi durante le videochiamate di lavoro. Nonostante la casa non sia di grandi dimensioni, e non ci fosse molto margine per spostare l’albero, Sophie è riuscita a migliorare la situazione allontanandolo il più possibile dal router.

È tuttavia importante sottolineare che la ricerca si basa su una singola esperienza e non su un ampio campione di dati; la posizione del router rimane infatti uno dei fattori più determinanti per la qualità del segnale Wi-Fi. Come raccomandano gli esperti, è preferibile collocare il dispositivo in un luogo centrale, aperto ed elevato, evitando spazi ristretti come armadi o cantine, dove il segnale può essere ostacolato da materiali costruttivi e oggetti vari.

Non solo l’albero di Natale può rappresentare un ostacolo. Numerosi altri oggetti comuni presenti nelle abitazioni possono compromettere la rete domestica. Tra questi, i forni a microonde durante il funzionamento, i monitor per bebè, gli acquari, gli specchi, i dispositivi Bluetooth e i telefoni cordless sono spesso sottovalutati ma capaci di creare interferenze. Inoltre, materiali metallici come travi e infissi possono deviare o bloccare le onde radio.

L’utilizzo di luci natalizie di vecchio tipo, in particolare quelle con lampadine di vetro soffiato e filamenti in carbonio o tungsteno, è noto per generare disturbi maggiori rispetto alle moderne luci LED, che risultano più “amiche” per la trasmissione del segnale.