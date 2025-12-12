Apple nel mirino della Commissione della concorrenza in Svizzera per l’NFC di iPhone

L’Autorità garante della concorrenza in Svizzera ha ha avviato un’indagine preliminare per capire se Apple offre a terze parti piano accesso alla tecnologia NFC (Near Field Communication) su iPhone.

Apple concede a terzi un accesso all’interfaccia NFC sugli apparecchi iOS solo attraverso la piattaforma tecnologica NFC & SE e secondo i suoi termini e condizioni. Per questa ragione, la Segreteria della Commissione Concorrenza (COMCO) ha aperto il 10 dicembre 2025 un’inchiesta preliminare per verificare se Apple viola la legge sui cartelli.

L’Aurotià riferisc che vuole inoltre di chiarire se altri fornitori di applicazioni mobile di pagamento possono entrare in concorrenza in modo efficace con Apple Pay nel settore dei pagamenti senza contanti.

Fino al 2024, Apple non concedeva a terzi l’accesso all’interfaccia NFC dei dispositivi iOS, mentre l’accesso era liberamente disponibile sugli apparecchi Android. Per i territori dell’UE e dello SEE, la Commissione europea ha reso obbligatori l’11 luglio 2024 gli impegni volontari di Apple che concedevano gratuitamente a fornitori terzi l’accesso all’interfaccia NFC sugli apparecchi iOS. L’Aurotità di vigilanza elevatica riferise di essere in contatto sin dall’inizio del 2024 con Apple al fine di rendere l’accesso possibile anche ai fornitori svizzeri di applicazioni.

Alla fine del 2024, Apple ha concesso ai fornitori svizzeri di applicazioni un accesso alla piattaforma NFC & SE sugli apparecchi iOS. Attraverso questa inchiesta preliminare, la Segreteria ora verifica se le modalità di accesso, che si distinguono da quelle valide sul territorio dello SEE, sono conformi al diritto dei cartelli, raccogliendo allo scopo ulteriori informazioni sui mercati.

Twint valuta azione legale

Il sito ticinese RSI spiega che il sistema di pagamento digitale elvetico Twint stava valutando un’azione legale contro il colosso tecnologico americano. Infatti, la funzione di pagamento di Apple – un doppio clic sul pulsante laterale dell’iPhone – funziona in Svizzera solo se gli utenti hanno registrato la loro carta di debito o di credito su Apple Pay.

Non è la prima volta che Apple viene criticata per il fatto di limitare l’accesso alla tecnologia NFC su iPhone. Le banche australiane già nel 2016 volevano accedere al NFC per lanciare un’alternativa ad Apple Pay, ma non hanno avuto successo nel loro tentativo.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.