AYANEO Phone è un tributo a Xperia Play con un assaggio di DS Lite

Era già stato anticipato qualche settimana fa, mentre oggi arrivano notizie più concrete sul primo smartphone di AYANEO, che sarà naturalmente ottimizzato per il gaming. Se da un lato siamo abituati a vedere AYANEO sfornare handheld PC potentissimi, con design spaziali e cartellini del prezzo che fanno piangere il portafoglio, questa volta, l’azienda cinese sembra voler cambiare completamente strategia e puntare dritta al cuore del mercato di massa.

Il team di design di AYANEO, diciamocelo francamente, deve essersi ispirato a quell’Xperia Play di Sony che tanta fortuna non ebbe, studiando però da vicino anche Nintendo DS Lite. Il Pocket PLAY non nasconde la sua ispirazione; anzi, la sventola con orgoglio. Dalle curve ergonomiche dello chassis alla disposizione dei controlli, tutto al grido di un certo comfort familiare.

Troviamo un vero D-pad a croce (fondamentale per i retrogamer), gli stick analogici posizionati in basso e, soprattutto, i grilletti dorsali “stacked”, proprio come sulla portatile di Nintendo.

Scheda tecnica

Passiamo alla “ciccia”, ovvero le specifiche tecniche, dove AYANEO sta giocando un po’ al gatto col topo.

Cosa sappiamo di sicuro? Il Pocket PLAY monterà uno schermo IPS con risoluzione 1080p. Le dimensioni non sono confermate, ma il form factor suggerisce un 7 pollici. La vera chicca per i puristi della fluidità, però, è la conferma di un alto refresh rate (i rumor puntano forte sui 120Hz). Un display del genere su un dispositivo economico potrebbe essere un vero game-changer per lo streaming di giochi e per i titoli Android nativi.

Il grande assente? Il chipset. Aal momento AYANEO non ha ancora svelato quale SoC muoverà il tutto.

La scommessa “Budget”

Considerando che AYANEO ha appena lanciato il Pocket EVO (con il potente Snapdragon G3x Gen 2) e sta preparando il Pocket DMG in stile Game Boy, il Pocket PLAY sembra posizionarsi chiaramente come l’opzione entry-level.

Se AYANEO riuscirà a piazzare il Pocket PLAY a un prezzo aggressivo, potrebbe diventare un concorrente spietato per dispositivi come il Retroid Pocket 5, offrendo un’ergonomia superiore e un display migliore.