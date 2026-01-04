Microsoft non consente più di attivare Windows e Office via telefono

Per anni è stato possibile attivare Windows tramite telefono, operazione che consente di verificare che la propria copia di Windows sia originale e non sia stata usata su più dispositivi rispetto a quanto indicato nelle Condizioni di licenza software Microsoft.

Ora Microsoft non consente più di attivare Windows via telefono ma è obbligatorio passare via internet. Cercando di chiamare i numeri di telefono dedicati alla procedura di attivazione (il numero verde o a pagamento indicato in una schermata che mostra l'”ID di installazione”), una voce automatica risponde: “Il supporto per l’attivazione del prodotto è stato spostato online. Per attivare il tuo prodotto nel modo più rapido e comodo, ti invitiamo a visitare il nostro portale su: aka.ms/aoh da un dispositivo connesso a internet e il portale vi guiderà nei passaggi per l’attivazione”.

Il sito Neowin riferisce che non è più possibile attivare Windows 7, Windows 8, ma anche Windows 10 e Windows 11 via telefono, rendendo obbligatorio il passaggio via internet, un problema per chi non vuole o non può collegarsi a internet, mettendo fine ad uno dei metodi di attivazione più longevi dell’ecosistema Windows.

Ormai tutti hanno una connessione a internet ma in alcuni casi la possibilità di attivare Windows via telefono potrebbe ancora essere comoda, un’alternativa utile e affidabile, soprattutto in ambienti isolati o con restrizioni di rete.

Non solo Windows, anche Office

Il cambiamento riguarda non solo Windows ma anche Office: le pagine di supporto dedicate di Microsoft riferiscono che quando si tenta di attivare il prodotto via telefono, agli utenti verrà mostrato un messaggio che informa che l’attivazione telefonica non è più supportata, rimandando alle procedure alternative, ulteriore conferma che la dismissione non riguarda solo Windows ma l’intero ecosistema di licenze perpetue.

La chiusura del servizio probabilmemte è utile anche per ridurre alcune forme di abuso (modalità per bypassare l’effettiva verifica), uniformare l’esperienza di attivazione e ridurre la frammentazione dei metodi a disposizione.